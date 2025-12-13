Acasă » Știri » Sport » Suporterii olandezi și-au dat arama pe față după FCSB – Feyenoord! Au distrus tot ce au găsit în apartamentul închiriat și au filmat fapta

De: Andreea Stăncescu 13/12/2025 | 20:12
Suporterii olandezi au distrus un apartament / Sursa foto: Facebook - Casual Ultra

Meciul dintre FCSB și Feyenoord Rotterdam s-a încheiat cu un scandal uriaș în Capitală. După partida tensionată de pe Arena Națională, în care echipa românească a reușit o victorie spectaculoasă cu 4-3, mai mulți suporteri olandezi au provocat distrugeri grave într-un apartament din București. Într-un clip devenit rapid viral, fanii pot fi văzuți rupând pereți, mobilier și obiecte de decor, transformând locuința într-o ruină.

FCSB a obținut joi seară o victorie spectaculoasă în fața echipei Feyenoord Rotterdam, scor 4-3, într-un meci plin de emoții disputat pe Arena Națională din București, în ultima etapă din Europa League. Deși bucuria fanilor români a fost uriașă, seara s-a încheiat cu incidente neplăcute provocate de suporterii olandezi veniți la meci.

Aproximativ 4.000 de fani ai lui Feyenoord au ajuns în Capitală pentru a susține echipa de suflet, însă o parte dintre aceștia au uitat complet de colegialitate și fair play în afara terenului. După terminarea partidei, mai mulți suporteri au provocat distrugeri în centrul orașului București, unde au spart sticle, au incendiat  copertina unui local din Centrul Vechi și au creat haos pe străzile pline de turiști.

Sursa foto: Facebook – Casual Ultra

Ultrașii au distrus un apartament închiriat din București

Scandalul nu s-a oprit aici. Pe un grup de ultrași de pe rețelele de socializare a apărut un videoclip de aproximativ două minute, unde suporterii olandezi distrugeau un apartament închiriat în București.

În imagini se poate observa cum mai mulți bărbați lovesc pereții și distrug atât scaunele, cât și obiectele de decor, râzând și filmând totul ca pe un act de distracție. Imaginile au stârnit indignare atât printre români, cât și în rândul fanilor civilizați ai lui Feyenoord Rotterdam.

