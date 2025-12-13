Acasă » Știri » Doi pacienți internați la spitalul TBC din Brăila s-au luat la scandal! Unul dintre ei a fost înjunghiat

Doi pacienți internați la spitalul TBC din Brăila s-au luat la scandal! Unul dintre ei a fost înjunghiat

De: Andreea Stăncescu 13/12/2025 | 19:29
Doi pacienți internați la spitalul TBC din Brăila s-au luat la scandal! Unul dintre ei a fost înjunghiat
S-au înjunghiat în spitalul TBC Brăila / Foto: Arhivă CANCAN

Momente de panică la Spitalul TBC din Brăila, în această dimineață! Doi pacienți au intrat într-un conflict și totul a degenerat rapid într-o scenă de violență. Incidentul, petrecut sâmbătă în jurul orei 10:20, a pus pe jar personalul medical, care a intervenit imediat și a cerut ajutorul autorităților.

Un incident violent a tulburat liniștea Spitalului TBC din Brăila, sâmbătă dimineață, în jurul orei 10:20,  când doi pacienți au fost implicați într-o agresiune gravă. Cadrele medicale au alertat autoritățile prin apel la 112 după ce unul dintre pacienți a fost înjunghiat în urma unei dispute izbucnite pe neașteptate.

Potrivit informațiilor comunicate de poliție, scandalul ar fi pornit spontan între doi bărbați internați în aceeași secție. Agresorul, un bărbat de 37 de ani din localitatea Șutești, l-ar fi atacat cu un cuțit pe un alt pacient, în vârstă de 42 de ani, din satul Mihai Bravu, comuna Victoria.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Pexels

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale

Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată de urgență la spital, unde medicii au intervenit chirurgical pentru a-i salva viața. În prezent, starea sa este monitorizată îndeaproape de personalul medical.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut faptele și ce a dus la izbucnirea conflictului. În funcție de rezultatele raportului medico-legal, oamenii legii vor decide dacă agresorul va fi cercetat pentru tentativă de omor.

Autoritățile locale au anunțat că vor lua măsuri suplimentare de siguranță în unitatea medicală pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

CITEȘTE ȘI: Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk

Detalii noi din ancheta morții fostei Miss, Kristina! Autopsia a scos la iveală ororile pe care soțul ei le-a comis

Tags:
Iți recomandăm
Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă cu zăpada de Crăciun și Revelion
Știri
Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă cu zăpada de Crăciun și Revelion
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Știri
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile…
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
Adevarul
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul “folclorist”: “Mizerie, mi-ai îmbârligat femeia”. ...
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul “folclorist”: “Mizerie, mi-ai îmbârligat femeia”. E cel mai mare scandal din 2025. De povestit nepoților…
Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă ...
Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă cu zăpada de Crăciun și Revelion
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă ...
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”
Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”
Bancul sfârșitului de săptămână | Noul supermarket din oraș
Bancul sfârșitului de săptămână | Noul supermarket din oraș
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală ...
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală nu trebuie să comiteți
Vezi toate știrile
×