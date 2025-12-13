Doi pacienți internați la spitalul TBC din Brăila s-au luat la scandal! Unul dintre ei a fost înjunghiat

Momente de panică la Spitalul TBC din Brăila, în această dimineață! Doi pacienți au intrat într-un conflict și totul a degenerat rapid într-o scenă de violență. Incidentul, petrecut sâmbătă în jurul orei 10:20, a pus pe jar personalul medical, care a intervenit imediat și a cerut ajutorul autorităților.

Un incident violent a tulburat liniștea Spitalului TBC din Brăila, sâmbătă dimineață, în jurul orei 10:20, când doi pacienți au fost implicați într-o agresiune gravă. Cadrele medicale au alertat autoritățile prin apel la 112 după ce unul dintre pacienți a fost înjunghiat în urma unei dispute izbucnite pe neașteptate.

Potrivit informațiilor comunicate de poliție, scandalul ar fi pornit spontan între doi bărbați internați în aceeași secție. Agresorul, un bărbat de 37 de ani din localitatea Șutești, l-ar fi atacat cu un cuțit pe un alt pacient, în vârstă de 42 de ani, din satul Mihai Bravu, comuna Victoria.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale

Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată de urgență la spital, unde medicii au intervenit chirurgical pentru a-i salva viața. În prezent, starea sa este monitorizată îndeaproape de personalul medical.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut faptele și ce a dus la izbucnirea conflictului. În funcție de rezultatele raportului medico-legal, oamenii legii vor decide dacă agresorul va fi cercetat pentru tentativă de omor.

Autoritățile locale au anunțat că vor lua măsuri suplimentare de siguranță în unitatea medicală pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

