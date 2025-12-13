E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară

Prezentatoarea TV Diletta Leotta (34 de ani) a anunțat că așteaptă un al doilea copil cu fostul portar al lui Liverpool, Loris Karius.

Prezentatoarea DAZN îi va oferi portarului Loris Karius un fiu. Ei au avut primul lor copil, pe Aria, în 2023, înainte de a se căsători în 2024 într-o ceremonie fastuoasă, amintește The Sun.

Diletta Leotta și de Loris Karius, părinți a doua oară

Acum, ei au primit o nouă veste bună, aceea că prezentatoarea este din nou însărcinată. Anunțul privind venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului a fost făcut de Diletta Leotta și de Loris Karius prin intermediul unei postări pe Instagram.

„Crăciunul acesta nu ne-am fi putut dori un cadou mai frumos. Aria devine o soră mai mare, iar inimile noastre sunt gata să o iubească de două ori mai mult”, au transmis cei doi.

Diletta Leotta este din nou însărcinată

Prietenii și fanii celor doi nu au făcut decât să le transmită felicitări la respectiva postare, care a acumulat deja peste 450.000 de aprecieri pe Instagram. Melissa Satta, o vedetă TV italiană, și-a exprimat imediat bucuria la aflarea veștii.

„O, Doamne, ce frumos! Mă bucur pentru tine!”, a scris ea.

De asemenea, reprezentanții actualului club al lui Karius, Schalke 04, au lăsat și ei un comentariu: „UAU!! Cele mai calde felicitări – ne bucurăm atât de mult pentru tine!”

Portarul Loris Karius a ieșit din lumina reflectoarelor după un episod dramatic din finala Ligii Campionilor 2018, când Real Madrid s-a impus împotriva lui Liverpool. La șapte ani distanță, goalkeeperul a ajuns să evolueze în al doilea eșalon al Germaniei, amintește ProSport. De-a lungul carierei sale, portarul a evoluat pentru Manchester City B, Mainz, Liverpool, Beșiktaș, Union Berlin și Newcastle. După episodul halucinant din finala Ligii Campionilor, neamțul a fost tras pe linie moartă de Jurgen Klopp, care nu l-a mai vrut în primul 11, apoi a dispărut treptat și de pe bancă.

