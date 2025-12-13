Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei. Crede că e un semn de la Dumnezeu: „O să-l putem crește”

O femeie de 48 de ani, din Republica Moldova, este considerată mamă eroină. Lilia Bălan a adus pe lume al 14-lea copil. De data aceasta, femeia a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase, care a primit nota 10 din partea medicilor. Micuța a venit pe lume prin intermediul unei operații de cezariană.

Lilia Bălan a adus pe lume primul copil la vârsta de 21 de ani, iar de atunci au mai urmat mulți alții. Femeia are acum 14 copii, din care 10 fete și 4 băieți. Cel mai mare dintre ei are 26 de ani. Șapte dintre copii sunt deja la casele lor sau la studii, iar Lilia Bălan se mândrește și cu cinci nepoți.

Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei

Recent, Lilia Bălan a născut al 14-lea copil. Este vorba despre o fetiță perfect sănătoasă. Naşterea a avut loc la Chișinău, prin cezariană, iar bebelușul și mama se simt bine. Fetița cântărește 3.800 de grame și a primit numele Nelly.

„E a 15 sarcină, dar a 14 naştere. Pacienta are o vârstă la care deja foarte multe femei intră în menopauză şi sarcina a decurs fără particularităţi, dar din naşterile precedente a avut o operaţie cezariană”, a declarat Andrei Leașev, medic obstetrician ginecolog, Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”.

Fără emoții și cu multă bucurie, Lilia Bălan a devenit, din nou, mămică. Deși are o familie numeroasă, nu își face griji și spune că micuța este bine venită.

„Am emoţii înalte pentru că e copilaşul meu, e primul sau e al 14-lea, e drăguţ. Dacă Dumnezeu ne-a dat, înseamnă că o să îl putem aduce pe lume, o să îl putem creşte. O să ne bucurăm ca şi de primii”, a declarat Lilia.

Lilia Bălan recunoaște că nu a planificat să aibă o familie așa numeroasă, dar este foarte fericită că s-a întâmplat așa. Uneori casa arată ca o grădiniță, iar serile petrecute împreună sunt cu adevărat magice. Soțul, când vine de la muncă, îi strânge pe toți în brațe: „Până nu îi pupă pe toți nu se lasă”, spune ea.

O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist

Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid