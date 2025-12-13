Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei. Crede că e un semn de la Dumnezeu: „O să-l putem crește”

O femeie de 48 de ani, din Republica Moldova, este considerată mamă eroină. Lilia Bălan a adus pe lume al 14-lea copil. De data aceasta, femeia a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase, care a primit nota 10 din partea medicilor. Micuța a venit pe lume prin intermediul unei operații de cezariană.
Lilia Bălan a adus pe lume primul copil la vârsta de 21 de ani, iar de atunci au mai urmat mulți alții. Femeia are acum 14 copii, din care 10 fete și 4 băieți. Cel mai mare dintre ei are 26 de ani. Șapte dintre copii sunt deja la casele lor sau la studii, iar Lilia Bălan se mândrește și cu cinci nepoți.
Recent, Lilia Bălan a născut al 14-lea copil. Este vorba despre o fetiță perfect sănătoasă. Naşterea a avut loc la Chișinău, prin cezariană, iar bebelușul și mama se simt bine. Fetița cântărește 3.800 de grame și a primit numele Nelly.
„E a 15 sarcină, dar a 14 naştere. Pacienta are o vârstă la care deja foarte multe femei intră în menopauză şi sarcina a decurs fără particularităţi, dar din naşterile precedente a avut o operaţie cezariană”, a declarat Andrei Leașev, medic obstetrician ginecolog, Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”.
Fără emoții și cu multă bucurie, Lilia Bălan a devenit, din nou, mămică. Deși are o familie numeroasă, nu își face griji și spune că micuța este bine venită.
„Am emoţii înalte pentru că e copilaşul meu, e primul sau e al 14-lea, e drăguţ. Dacă Dumnezeu ne-a dat, înseamnă că o să îl putem aduce pe lume, o să îl putem creşte. O să ne bucurăm ca şi de primii”, a declarat Lilia.
Lilia Bălan recunoaște că nu a planificat să aibă o familie așa numeroasă, dar este foarte fericită că s-a întâmplat așa. Uneori casa arată ca o grădiniță, iar serile petrecute împreună sunt cu adevărat magice. Soțul, când vine de la muncă, îi strânge pe toți în brațe: „Până nu îi pupă pe toți nu se lasă”, spune ea.
