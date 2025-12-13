Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc, care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un cangur care evadează de la zoo. Deznodământul este hilar și va aduce hohote de râs.

Bancul zilei:

Un cangur scapă de la zoo. Urmărire, furișări, în final cangurul e capturat și adus înapoi la zoo.

Directorul pune să fie înălțat gardul arcului de la trei la cinci metri.

A doua zi, iar evadează cangurul, iar urmăriri, etc., este din nou adus înapoi și directorul pune să fie înălțat gardul la șapte metri.

Gorila din cușca de alături întreabă cangurul:

– Cât de înalt trebuie ăștia să facă gardul ca să nu mai poți evada?

– Pot să-l facă și de 100 de metri dacă lasă poarta deschisă!

Bâlbâitul și femeia frumoasă

Un bâlbâit urcă în tren.

Aici, căldură mare și nu era decât o femeie.

– Bbbbb… bună ziua!

– Bună ziua, îi răspunde tipa.

– Cacacaca… căldură mare! Popo… pot să-mi dau cămașa jos?

– Da, desigur!

Și bâlbâitul ajunge să se dezbrace de tot.

– Dar, tu popo… poți să te dezbraci? Eeee… este prea cald.

Tipa se dezbracă și ea și rămân amândoi în pielea goală.

Și bâlbâitul spune:

– Aaa… cum ar fi fost frumos să ne fufufu… fure cineva hainele!

Alte bancuri amuzante

Itic tanar, de 20 de ani, se duce sa se roage la Zidul Plîngerii:

– Dă Doamne să câștig la Loz în Plic!

Mai înainteaza evreul nostru în vîrsta, îsi face familie, copii, timp în care se tot ruga:

– Dă Doamne sa câștig la Loz în Plic!

Îmbatrîneste Itic, i se albesc sprîncenele, parul, îi tremurau genunchii.

El mergea în fiecare zi la Zidul Plîngerii si se ruga:

– Dă Doamne să câștig la Loz în Plic!

În acest moment cerul se întuneca, apar fulgere pe cer, nori grosi si o voce tunatoare îi spune:

– Itic, da-mi o șansă: JOACĂ!

