De: Irina Vlad 13/12/2025 | 14:13
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți de cazare și ce includ în preț/ sursă foto: Pixabay

Pentru cei care încă sunt în căutarea unui loc unde să se bucure de magia Crăciunului, Bucovina poate fi o destinație perfectă. Hotelierii sunt pregătiți să îi primească pe turiști cu tot ce au mai bun. Din meniu nu lipsesc preparatele tradiționale românești, deserturi specifice, voia bună, distracția și momentele de relaxare din zona SPA. Dar ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți de cazare și ce includ în preț?

Pregătirile pentru mini-vacanța de Crăciun au intrat pe ultima sută de metri. Pe lângă cei care și-au programat din timp sejurul, există categoria celor întârziați, cei care s-au decis mai greu ori au rămas în urmă cu organizarea. Dacă încă nu vă puteți decide la un loc de poveste, Bucovina poate fi o alegere inspirată.

Cât costă 3 nopți de cazare în Bucovina

La Gura Humorului, gazdele sunt pregătie să îi întâmpine pe turiști cu multă voie bună, distracții pentru adulți și copii, tradiții și obiceiuri locale, oferte gândite pentru toate buzunarele. Prețurile pentru cazare (pentru 3 nopți) pornesc de la 1.350 de lei și ajung până la 2.240 de lei.

„Clienţii vor fi aşteptaţi, ca de obicei, cu tradiţionalele poale în brâu şi o ţuică de casă sau o afinată. Toată lumea o să aibă diversitate. O să se găsească produse pe toate gusturile”, spune Mărioara Hojbotă, bucătăreasă la un hotel din Gura Humorului.

„Îi scoatem pe clienţi în afara hotelului, unde avem pregătite tot felul de preparate tradiţionale. Anul acesta avem pachete cu trei nopți și patru zile. Locul în cameră dublă începe de la 2.240 de lei”, spune Ștefan Ghișovan, manager hotel.

În Vatra Dornei, pachetul pentru un sejur de 4 nopți (23-27 decembrie) de cazare la o pensiune de 3 stele pornește de la 1.600 de lei/persoană și ajunge până la 2.200 de lei. În acești bani sunt incluse cazarea, meniu a la carte și cină festivă în seara de Crăciun, precum și alte activități.

Pachetul la această pensiune include un program de divertisment adaptat specificului perioadei: împodobirea bradului, plimbare cu telescaunul pe Dealul Negru, plimbare cu săniuța, colindători, venirea lui Moș Crăciun și excursie la Acoperământul Maicii Domnului. Seara de 25 decembrie se va încheia cu un foc de tabără, grătar în aer liber și pălincă de prune.

Din meniul de la masa festivă din ziua de Crăciun nu vor lipsi cârnații, toba, lebărul, caltaboșul, jumările, piftia, salata Boeuf, chifteluțe marinate, friptura de porc, sărmăluțele, pâinea de casă și cozonacul.

