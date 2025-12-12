Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani

În cultura Feng Shui, locul din casă unde trebuie amplasat bradul de Crăciun poate avea un impact major asupra prosperității traiului de zi cu zi. Cum trebuie, de fapt, să decorezi bradul, în funcție de ceea ce vrei să atragi în 2026?

Cultura Feng Shui (n.r Vânt și Apă) este o filosofie chineză de peste 3.000 de ani centrată pe crearea armoniei și echilibrului energetic într-un spațiu locuit prin alinierea corectă a fluxului de energie vitală, folosind elemente precum metal, apă, foc, lemn. De la amplasarea locuinței, amenajarea spațiului verde din curte (în cazul caselor), poziționarea mobilierului până la aranjarea bradului de Crăciun, fiecare element joacă un rol important pentru a influența bunăstarea, prosperitatea și sănătatea pe care vrem să le atragem în casă.

Cum să decorezi bradul de Crăciun, în funcție de ce vrei să atragi în 2026

Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, există deja mulți oameni care au împodobit deja casa și bradul de Crăciun. Un aspect foarte important îl reprezintă modul în care decorați casa și unde amplasați bradul de Crăciun, care pot influența atragerea energiilor pozitive în casă.

Potrivit credinței chineze, pentru armonizarea fluxului energetic în casă/familie, bradul trebuie amplasat într-un anumit sector al casei, un punct fix, nicidecum la voia întâmplării. Iar dacă veți respecta regulile Feng Shui veți aduce bunătarea în casele voastre. Bradul de Crăciun reprezintă elementul ”lemn”, iar lemnul reprezintă un nou început și un drum nou.

„Feng Shui este o artă centrată pe echilibru, iar pregătirea casei pentru sărbători nu este diferită. Necesită mult echilibru. Arborele trebuie să fie plasat într-o cameră în care să fie apreciat și adorat de către cei care se adună în jurul lui”, spune Abby Magill Henry, consultant Feng Shui la Abby Lane Design.

De asemenea, pentru a atrage prosperitate și bunăstare, bradul trebuie decorat în culori calde, dar și în roșu și auriu – cele două culor fiind considerate simboluri ale prosperității. Localizarea bradului de Crăciun în casă se face în funcție de zonă, după cum urmează:

Est – pentru a atrage sănătatea și conexiuni familiale

Sud – Est – pentru a atrage prosperitate și abundență financiară

Sud – pentru a atrage creșterea faimei, recunoștinței și bogăției

