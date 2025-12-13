Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse cu camera de supraveghere

Un livrator a fost surprins în timp ce încerca să îndrepte o greșeală făcută din neatenție. În timp ce se afla în fața ușii unde trebuia să lase comanda de mâncare, a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui, apoi a făcut un gest dezgustător. Camerele de supraveghere au surprins momentul.

Întâmplarea a avut loc în Florida. Un șofer livrator a fost surprins de camerele de supraveghere din fața casei unde a lăsat comanda de mâncare în timp ce scapă o caserolă cu aripioare pe jos. Ce a urmat e demn de cele mai dezgustătoare scenarii.

Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui

La scurt timp după povestea de groază legată de livrarea din Orange Park, clienta dezgustată din Florida, Trena Brown, a făcut publice imaginile înregistrate de camera de supraveghere amplasata chiar la intrarea în locuință. În videoclip, șoferul încearcă să scoată comanda de mâncare din geanta de livrare, dar un recipient cu aripi se răstoarnă pe jos, moment în care o aripioară cade din caserolă.

Acesta se apleacă și pune capacul la loc, însă nu înainte de a împinge înapoi în cutie aripa căzută pe jos. Apoi încearcă să îndepărteze cu piciorul urmele de sos de pe asfalt. După aceea, șoferul se îndepărtează lingându-și sosul de pe degete și se face nevăzut. Trena Brown a declarat public faptul că familia ei nu ar fi aflat niciodată că una dintre aripioare a atins pământul dacă nu ar fi existat imaginile de pe camera de securitate din fața intrării. De asemenea, Trena Brown a mărturisit că nu a mai comandat mâncare la pachet de la incidentul cu puiul.

”Dacă nu poate livra mâncarea cu atenția cuvenită, atunci poate că există altceva de făcut pentru el. În al doilea rând, în numele DoorDash, nu sunt sigură care este programul de instruire, dar poate că este timpul să cheme șoferii sau să le ceară să urmeze o instruire”, a declarat Trena Brown.

Într-o declarație pentru presa străină, reprezentanții firmei de curierat au recunoscut că gestul bărbatului din Florida era „cu mult sub nivelul de servicii” pe care aceștia își propun, de obicei, să îl ofere clienților. Serviciul de livrări a declarat că investighează incidentul, iar șoferul s-a ales cu un avertisment.

