O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru care a fost nemulțumită

De: David Ioan 06/12/2025 | 15:58
O chelneriţă şi-a jignit clienţii în urma nemulţumirii provocate de bacşisul lăsat

O ospătăriță din Queens, New York, a generat un val de reacții pe rețelele sociale după ce și-a exprimat nemulțumirea față de bacșișul primit de la patru clienți francezi.

Incidentul a readus în atenția publicului dezbaterea despre tradiția bacșișului în Statele Unite, unde tips-ul reprezintă o parte esențială din veniturile angajaților din industria HoReCa.

Chelneriţa nu a fost mulţumită de bacşisul lăsat

În restaurantele americane, bacșișul nu este doar un gest de apreciere, ci o componentă fundamentală a câștigului lunar al chelnerilor. În multe cazuri, acesta poate dubla salariul de bază, motiv pentru care angajații se bazează pe generozitatea clienților.

chelneriță secrete restaurant
Chelneriţa nu a fost mulţumită de bacşisul lăsat/ Sursa foto: Pexels

Potrivit relatărilor, ospătărița a servit patru turiști francezi care au acumulat o notă de plată de 3.000 de dolari. La final, aceștia au lăsat un bacșiș de 200 de dolari, echivalentul a aproximativ 7% din total, mult sub pragul de 20% considerat standard în restaurantele americane. Publicația franceză „La Dépêche” a relatat că femeia a perceput gestul ca pe o insultă la adresa muncii sale.

Chelnerița a declarat că clienții s-au arătat mulțumiți de serviciile oferite, ceea ce a amplificat frustrarea sa. Simțindu-se nedreptățită, ea a publicat un mesaj pe platforma „X”, unde i-a descris pe cei patru drept „zgârciți”. Postarea a devenit rapid virală și a generat o dezbatere aprinsă.

Întâmplarea s-a viralizat rapid în mediul online

Reacțiile internauților au fost împărțite. O parte dintre utilizatori au criticat comportamentul clienților, considerând bacșișul insuficient pentru o notă atât de mare. Alții au susținut că suma de 200 de dolari nu ar trebui privită ca o ofensă, ci ca un gest generos.

„Cum poți să te superi că ai primit 200 de dolari de la patru persoane care au consumat două sau trei feluri fiecare în câteva ore?”, a scris un utilizator.

Discuția a depășit cazul punctual și a readus în prim-plan întrebări legate de sustenabilitatea sistemului de bacșiș din Statele Unite. Tot mai mulți americani contestă dependența excesivă de tips și se întreabă dacă acest model mai este viabil.

În paralel, unele restaurante au început să testeze alternative, precum creșterea prețurilor și introducerea unor salarii fixe garantate pentru angajați, astfel încât veniturile să nu mai depindă exclusiv de bacșișuri.

