După 3 decenii de experiență în gastronomie, chef Alexandru Sautner a făcut pasul spre televiziune, fiind încurajat de partenera sa de viață. Rolul de jurat la Chefi la cuțite îi ocupă câteva luni bune pe an, când este antamat la filmări, însă afacerile sunt pe mâini sigure datorită Flaviei. Alexandru Sautner are o poveste fabuloasă, el construind un adevărat imperiu culinar. Dacă la început nu a pus preț pe aspectul financiar, treptat banii i-au asigurat un confort și a început să-i înmulțească. Despre sacrificii și investiții, juratul de la Antena 1 a povestit pentru CANCAN.RO.

Alexandru Sautner și-a început aventura în Horeca în 1991, în Germania. În 1998, și-a deschis acolo primul restaurant, în 2003 pe al doilea și în 2005 pe al treilea. În 2013 se întoarce în țară și inaugurează un restaurant aflat pe plaja din Mamaia. La începutul lui 2015 a deschis prima gelaterie artizanală din București, în prezent având 17 locații.

Alexandru Sautner: “Sunt foarte multe sacrificii”

În 2020 a lansat un nou proiect, un restaurant cu bucătărie mediteraneană, pe care îl administrează, iar uneori intră și în bucătărie. Însă succesul obținut a avut un preț uriaș, pe care și l-a asumat. “Să vă spun câteva sacrificii de când am început eu să lucrez în bucătărie: de la spălatul de vase, de la a lucra 7 zile pe săptămână câte 13, 14, 15 ore, până acum recent, cred că acum un an, doi ani, unde lucrez 7 zile pe săptămână și timp liber nu știu ce înseamnă. Nu prea știu ce înseamnă timp liber, nu prea există în dicționarul meu timp liber. Sunt foarte multe sacrificii”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Chef Alexandru Sautner.

Juratul susține că și-a urmat pasiunea și că dacă nu i-ar fi plăcut ce face, nu ar fi reușit să exceleze în domeniu. Juratul îi este recunoscător Flaviei, soția sa, care îi este alături nu doar pe plan personal, ci și în afaceri.

Cine intră în gastronomie trebuie să știe că nu este o joacă de copii. Nu este un program de 8 ore și ai plecat acasă. Nu, este o muncă de sacrificiu și numai dacă nu iubești această meserie, dacă nu ai în sânge bucătăria, nu ai în sânge gastronomia în general, nu poți să faci această meserie și este foarte important pe cine ai alături. Dacă nu ai pe cineva care să te susțină, nu poți să faci o familie, nu poți să faci acest job. E foarte importantă persoana de lângă tine, ne-a mărturisit vedeta Antenei 1.

Alexandru Sautner: “Câștigam în momentul respectiv 1500 de mărci pe lună și mi-am cumpărat primul apartament cu 6000 de mărci”

Când a debutat în gastronomie, preocuparea lui Sautner nu a fost să se îmbogățească peste noapte, ci să învețe o meserie. Cu răbdare, dedicare și punerea în practrică a sfaturilor și cunoștințelor dobândite, acesta a început să câștige din ce în ce mai bine. Cu banii câștigați în Germania, Sautner și-a îndeplinit visul de a avea propria locuință.

“Mi-am cumpărat un apartament în România. Primul meu apartament l-am cumpărat în 1991, câștigam în momentul respectiv 1500 de mărci pe lună și mi-am cumpărat primul apartament cu 6000 de mărci”, ne-a povestit el despre prima investiție.

Alexandru Sautner: “E important să faci un profit. Asta este satisfacția mea ca antreprenor”

Ulterior câștigurile au crescut, așa că a învățat să înmulțească banii prin investiții inteligente. Nu este de mirare că astăzi are un adevărat imperiu culinar.

De partea financiară la început nu prea am ținut cont, pentru că pe mine mă interesa întâi să învăț o meserie, să am un job. Și eram sigur că atunci când ai o meserie vin și banii. Nu au fost niciodată banii pe primul plan, da, îmi plac banii, îmi place să câștig bani, nu contează, când investesc undeva vreau să fac un câștig. Nu contează că e un euro sau că o mie de euro sau că e un milion de euro. Nu. E important să faci un profit. Asta este satisfacția mea ca antreprenor, a concluzionat chef Alexandru Sautner.

Foto: Antena 1/Instagram

