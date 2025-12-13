Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a fost găsit mort în casă, în această dimineață

Moarte misterioasă la Hollywood! Peter Greene, actorul din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a murit la vârsta de 60 de ani. Bărbatul a fost găsit fără viață în propria locuință din Manhattan.

Peter Greene, actorul cunoscut pentru rolurile de personaj negativ din filme precum „Pulp Fiction” și „The Mask”, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani. El a fost găsit mort vineri, 12 decembrie, în apartamentul său din Manhattan, a confirmat managerul lui, Gregg Edwards, pentru presa străină. Cauza decesului nu este cunoscută în acest moment. Peter Greene lasă în urmă un frate și o soră.

Născut pe 8 octombrie 1965 în Montclair, New Jersey, Greene a debutat ca actor într-un episod din serialul polițist de scurtă durată Hardball, difuzat de NBC în 1990, iar debutul său în lungmetraje a avut loc în 1992, în filmul Laws of Gravity, în care a jucat alături de Edie Falco.

De acolo, cariera lui a cunoscut o ascensiune rapidă. În 1993, Greene a jucat în filmul Clean, Shaven, care a fost proiectat la Festivalul de Film de la Cannes din 1994. În 1994, a jucat în două filme importante. A interpretat rolul personajului negativ Zed în Pulp Fiction al lui Quentin Tarantino, care a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes din acel an, și rolul antagonistului principal, Dorian Tyrell, alături de Jim Carrey în The Mask.

Greene a continuat să lucreze constant de atunci. A jucat în filme precum Kiss & Tell, Blue Streak, End Game și The Bounty Hunter și a avut roluri memorabile în The Usual Suspects și Training Day. La televizor, a jucat în serialul dramatic al NBC The Black Donnellys și a apărut în serialele Life on Mars al ABC și Chicago P.D. al NBC. Cel mai recent, a apărut într-un episod din serialul The Continental.

