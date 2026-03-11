Acasă » Știri » Sport » Cine este Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca. Momentul emoționant când președintele Poloniei i-a mulțumit personal

De: Paul Hangerli 11/03/2026 | 08:30
Sergiu Hanca, sursa-captură social media Sergiu Hanca
În spatele multor performanțe din sport se află povești mai puțin cunoscute, iar uneori acestea aparțin oamenilor care nu intră pe teren. Andreea Hanca, soția fotbalistului Sergiu Hanca, este una dintre acele femei care au trăit fiecare etapă a carierei unui sportiv profesionist, de la începuturile modeste până la momentele de glorie. Povestea lor a devenit cu atât mai specială atunci când, după succesul din Polonia, chiar președintele țării i-a transmis personal un mesaj de mulțumire.

Sergiu Hanca este un fotbalist român născut pe 4 aprilie 1992, la Târgu Mureș. Evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv sau extremă dreapta și are o înălțime de aproximativ 1,82 metri.

Sergiu Hanca, fotbalistul care a început de jos

În prezent, Sergiu Hanca joacă pentru Petrolul Ploiești, în SuperLiga României. Fotbalistul a semnat cu echipa ploieșteană în iulie 2023, iar contractul său este valabil până în 2026. La Petrolul poartă tricoul cu numărul 20 și evoluează în linia de mijloc sau pe flancul drept al atacului.

În sezonul 2025–2026 din SuperLiga, Hanca a adunat numeroase minute pe teren și a avut apariții constante în lotul echipei.

De-a lungul carierei, Sergiu Hanca a trecut pe la mai multe cluburi importante: ASA Târgu Mureș, Dinamo București, Cracovia din Polonia, Universitatea Craiova și, în prezent, Petrolul Ploiești. Fotbalistul a fost convocat și la echipa națională a României, pentru care a adunat șapte selecții.

Succesul lui Sergiu Hanca din Polonia

Una dintre cele mai bune perioade din cariera lui Sergiu Hanca a fost cea petrecută la clubul polonez Cracovia, unde a jucat între 2019 și 2022.

În 2020, echipa a câștigat Cupa Poloniei, după o finală dramatică împotriva formației Lechia Gdańsk, scor 3–2. În același an, Cracovia a cucerit și Supercupa Poloniei.

În cei aproximativ trei ani și jumătate petrecuți la clubul polonez, Hanca a adunat 115 meciuri, a marcat 19 goluri și a oferit 20 de pase decisive, devenind unul dintre liderii echipei și un jucător apreciat de suporteri.

Cine este soția fotbalistului Sergiu Hanca

Dincolo de cariera fotbalistică a lui Sergiu Hanca se află povestea Andreei Hanca, cea care i-a fost alături în toate etapele vieții sportive.

Andreea și Sergiu s-au cunoscut în 2014, într-o perioadă în care fotbalistul nu era încă celebru. Pe atunci, evolua în Liga a IV-a, iar Andreea mergea la meciurile lui pentru a-l susține.

„Sergiu, atunci când ne-am cunoscut, nu era un fotbalist celebru. Juca în Liga a IV-a și mergeam la meciurile lui. Dădea foarte multe goluri, șapte sau opt pe meci. Îmi spunea mereu: «Câte goluri vrei să dau?»”, își amintește Andreea Hanca.

Cei doi rememorează astăzi cu nostalgie acea perioadă, când erau foarte tineri și trăiau începuturile unei povești de dragoste care avea să le schimbe viața.

Andreea Hanca, sursa-captură social media Andreea Hanca

Sacrificiul făcut de Andreea Hanca pentru cariera lui Sergiu

La începutul relației, Andreea avea două saloane de înfrumusețare în București. Totuși, pentru a fi alături de Sergiu Hanca, ea a luat o decizie importantă: s-a mutat la Târgu Mureș.

A închis unul dintre saloane și a ales să își continue viața alături de fotbalist. După un an, destinul a făcut ca Sergiu Hanca să fie transferat la Dinamo București, iar Andreea a putut relua activitățile din capitală.

Cei doi s-au căsătorit în 2016, iar astăzi au trei copii.

Momentul în care președintele Poloniei le-a mulțumit

Unul dintre cele mai emoționante momente din viața familiei Hanca s-a petrecut în perioada în care jucătorul de fotbal activa în Polonia.

După succesul de la Cracovia, președintele țării l-a invitat la reședința sa pe Sergiu Hanca pentru a-i transmite personal un mesaj de recunoștință pentru contribuția sa la club și pentru impactul pe care familia sa l-a avut în comunitate.

„A spus: «Îți mulțumesc ție și soției tale pentru tot ce ați făcut la Cracovia». Am început să plâng, pentru că era momentul de încununare în fotbal”, a povestit Andreea Hanca.

Viața de soție de fotbalist

Andreea Hanca spune că viața unei soții de fotbalist este mult mai complicată decât pare din exterior.

„Viața noastră este ca un roller-coaster, cu o viteză maximă și cu o adrenalină de nedescris. Noi trebuie să fim mereu puternice și mereu acolo pentru ei. Fotbalul și cariera vin pe primul loc”, a explicat ea.

Potrivit Andreei, femeile din spatele sportivilor sunt adesea un sprijin psihologic constant pentru partenerii lor.

„Noi, soțiile de fotbaliști, ar trebui să predăm psihologie. Trebuie să fim mereu puternice, pentru că dacă noi cedăm, atunci și ei ar avea de suferit.”

Cum a început pasiunea Andreei pentru fotbal

Dragostea Andreei pentru fotbal a apărut încă din copilărie. Ea spune că tatăl său i-a insuflat această pasiune când avea doar patru ani. Prima amintire legată de fotbal este momentul în care îl vedea pe tatăl său în fața televizorului, bucurându-se intens la fiecare gol.

„Pentru mine, tata era eroul meu. Văzând cât de fericit era când marca echipa lui, am simțit că fotbalul îmi va aduce și mie aceeași bucurie.”

Astăzi, după mai bine de trei decenii, Andreea trăiește meciurile cu aceeași emoție, celebrând fiecare gol marcat de soțul ei, cu aceeași pasiune ca în copilărie.

