Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea refuza să mai vină în SUA

O propunere de modificare a regulilor de acces în Statele Unite, propusă de Administrația Trump, ar putea afecta puternic turismul din SUA.

Autoritățile de la Washington vor ca ofițerii de la frontiere să aibă acces la conturile de pe rețelele sociale ale unor călători străini care sosesc în Statele Unite, iar experții internaționali în turism spun că politica ar putea descuraja și mai mult vizitatorii să vină în SUA, o scădere care s-ar putea traduce în pierderi de miliarde de dolari pentru sectorul turismului, scrie CNN.

Avertismentul din partea Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC) vine după chestionarea a aproape 5.000 de persoane care călătoresc în mod regulat în străinătate și a constatat că o treime dintre respondenți ar fi oarecum sau mult mai puțin predispuși să viziteze SUA dacă ar fi obligați să furnizeze informații despre conturile lor de socializare.

WTTC sugerează că propunerile de verificare a conturilor de social media și a istoricului familial al vizitatorilor, așa cum s-a anunțat luna trecută, ar putea reduce cheltuielile din turism cu 15 miliarde de dolari și ar putea afecta 157.000 de locuri de muncă.

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) a propus colectarea informațiilor din rețelele sociale din ultimii cinci ani de la călătorii din anumite țări – inclusiv Marea Britanie – care sunt eligibili să viziteze fără viză prin Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA).

Donald Trump nu este îngrijorat

Rezultatele au fost combinate cu modele economice care evaluează efectele potențiale asupra sosirilor internaționale, cheltuielilor vizitatorilor și PIB-ului și ocupării forței de muncă legate de turism în SUA.

Două treimi (66%) dintre cei peste 4500 de respondenți au declarat că sunt conștienți de potențialele schimbări, sugerând că impactul asupra planurilor de călătorie ale oamenilor ar putea fi resimțit rapid dacă noile reguli vor fi puse în aplicare.

Anunțul din decembrie preciza că CBP va începe să solicite informații suplimentare, inclusiv numerele de telefon utilizate de vizitatori în ultimii cinci ani, adresele de e-mail utilizate în ultimul deceniu și alte detalii despre membrii familiei.

Întrebat la un eveniment la Casa Albă dacă este îngrijorat că măsura ar putea afecta turismul din SUA, președintele Donald Trump a negat.

„Vrem siguranță, vrem securitate, vrem să ne asigurăm că nu lăsăm persoanele nepotrivite să intre în țara noastră”, a spus el.

