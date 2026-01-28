Acasă » Știri » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 12:41
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo: clubul poate intra într-o nouă fază!

Moment special în emisiune: avem o premieră pe care o așteptam încă din momentul în care am început să dăm calificative pentru jucătorii lui Dinamo.

Nu neglijăm nici mutarea “câinilor” pe Arcul de Triumf pentru meciul cu Petrolul: cum e situația astăzi

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care ...
Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care au murit 7 oameni
Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune
Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune
Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta
Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu ...
Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu Român, declarații în direct
