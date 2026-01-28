Acasă » Știri » Un cardiolog dezvăluie obiceiul de dimineață care poate prelungi viața. Ce trebuie să faci

Un cardiolog dezvăluie obiceiul de dimineață care poate prelungi viața. Ce trebuie să faci

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 13:56
Un cardiolog dezvăluie obiceiul de dimineață care poate prelungi viața. Ce trebuie să faci
Ce obicei trebuie să respecți dimineața

Un simplu obicei practicat dimineața poate avea un impact major asupra longevității, susține Dr. Sanjay Bhojraj, cardiolog cu peste două decenii de experiență în medicina funcțională. Specialistul explică faptul că intervalul imediat după trezire este crucial pentru echilibrul metabolic, controlul glicemiei și gestionarea stresului zilnic.

Pentru a avea o viață cât mai lungă, este recomandat să respecți un obicei simplu. Medicul Sanjay Bhojraj subliniază că un start calm și previzibil al zilei ajută la reducerea stresului inutil, la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la respectarea ritmului biologic natural. Nu este vorba despre efort intens sau schimbări drastice, ci despre consecvență și semnale corecte transmise organismului încă din primele minute ale zilei.

Prin urmare, nu ar trebui să ne începem ziua în alertă, trecând direct la sarcini, ci să ne oferim câteva minute de respiro, lăsând procesul de trezire să fie unul firesc, liniar, și să pornim ziua într-un ritm cât mai lent.

Ce trebuie să faci dimineața

În programele medicale coordonate de Dr. Bhojraj, monitorizarea constantă a indicatorilor biologici a arătat că multe persoane se confruntă cu dereglări ale răspunsului la stres și cu o sincronizare metabolică deficitară, chiar și atunci când urmează diete stricte sau programe intense de exerciții fizice. Ajustarea rutinei de dimineață a dus, în timp, la îmbunătățiri vizibile ale analizelor de sânge.

„Mulți pacienți subestimează impactul rutinei de dimineață asupra sănătății metabolice. Un început de zi gestionat greșit poate afecta întreaga zi, chiar și în cazul persoanelor care mănâncă sănătos și fac sport”, susține Dr. Bhojraj.

După câteva săptămâni, pacienții au observat un nivel mai ridicat de energie, o recuperare mai bună și o scădere treptată a grăsimii corporale, fără intervenții agresive asupra stilului de viață. Potrivit cardiologului, un început de zi bine structurat poate fi unul dintre cele mai simple și eficiente obiceiuri pentru o viață mai sănătoasă și mai lungă.

CITEȘTE ȘI: Cum se aerisește casa pe timp de iarnă. Câte minute trebuie ținut geamul deschis

Dr. Beatrice Mahler explică: de ce tusea este un mecanism de apărare și când devine un semnal de alarmă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor
Știri
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor
Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu”
Știri
Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească…
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute...
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
Click.ro
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
Promotor.ro
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
go4it.ro
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați
BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra ...
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor
Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu”
Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu”
Pensie parțială 2026. Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși
Pensie parțială 2026. Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși
Cum arată Xonia, după ce s-a ”tunat”. A fost diagnosticată cu o boală sensibilă, dar și-a dat ...
Cum arată Xonia, după ce s-a ”tunat”. A fost diagnosticată cu o boală sensibilă, dar și-a dat restart
Marian Godină, surpriza producătorilor de la Antena 1. Va concura la Survivor. Încă 3 nume noi în ...
Marian Godină, surpriza producătorilor de la Antena 1. Va concura la Survivor. Încă 3 nume noi în competiție
Vezi toate știrile
×