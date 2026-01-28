Un cardiolog dezvăluie obiceiul de dimineață care poate prelungi viața. Ce trebuie să faci

Un simplu obicei practicat dimineața poate avea un impact major asupra longevității, susține Dr. Sanjay Bhojraj, cardiolog cu peste două decenii de experiență în medicina funcțională. Specialistul explică faptul că intervalul imediat după trezire este crucial pentru echilibrul metabolic, controlul glicemiei și gestionarea stresului zilnic.

Pentru a avea o viață cât mai lungă, este recomandat să respecți un obicei simplu. Medicul Sanjay Bhojraj subliniază că un start calm și previzibil al zilei ajută la reducerea stresului inutil, la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la respectarea ritmului biologic natural. Nu este vorba despre efort intens sau schimbări drastice, ci despre consecvență și semnale corecte transmise organismului încă din primele minute ale zilei.

Prin urmare, nu ar trebui să ne începem ziua în alertă, trecând direct la sarcini, ci să ne oferim câteva minute de respiro, lăsând procesul de trezire să fie unul firesc, liniar, și să pornim ziua într-un ritm cât mai lent.

În programele medicale coordonate de Dr. Bhojraj, monitorizarea constantă a indicatorilor biologici a arătat că multe persoane se confruntă cu dereglări ale răspunsului la stres și cu o sincronizare metabolică deficitară, chiar și atunci când urmează diete stricte sau programe intense de exerciții fizice. Ajustarea rutinei de dimineață a dus, în timp, la îmbunătățiri vizibile ale analizelor de sânge.

„Mulți pacienți subestimează impactul rutinei de dimineață asupra sănătății metabolice. Un început de zi gestionat greșit poate afecta întreaga zi, chiar și în cazul persoanelor care mănâncă sănătos și fac sport”, susține Dr. Bhojraj.

După câteva săptămâni, pacienții au observat un nivel mai ridicat de energie, o recuperare mai bună și o scădere treptată a grăsimii corporale, fără intervenții agresive asupra stilului de viață. Potrivit cardiologului, un început de zi bine structurat poate fi unul dintre cele mai simple și eficiente obiceiuri pentru o viață mai sănătoasă și mai lungă.

