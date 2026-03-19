Bancul de joi | Bulă și sinceritatea conjugală

De: David Ioan 19/03/2026 | 07:09
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc de nota de 10, menit să îţi aducă zâmbetul pe buze. Amuză-te aşa cum se cuvine alături de noi.

– Bulă, aș vrea să îmi răspunzi la o întrebare.
– Zi, Bubulino!
– Dar sincer!
– Sincer, Bubulino!
– Bulă, pe cine ai mai avut înaintea mea?
– Pe Maria..
– Doar atât?! Fii sincer.
– .. pe Veta, pe Ioana, pe Irina.
– Bulă, să știi că sunt geloasă!
– Bubulino, nu ai de ce să te superi. Important este că te-ai calificat în finală!

Alte bancuri amuzante

Relații complicate

O domnișoară cam între două vârste intră-ntr-o dimineață veselă-n birou. Colegele o privesc nedumerite.
– Ce e?

– M-am logodit!!

– Păi…nu ziceai că n-ai să te măriți niciodată…că bărbații-s sunt nașpa?

– Am zis! Da ăsta nu e! Ăsta m-a cerut de nevastă!

O dimineață cu Angelia Jolie

– Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
– Iei o pioneză și…pui posterul la loc pe perete.

Soțul ajunge târziu acasă

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu schimba subiectul!!!

Blondele și Mercedes-ul

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:
— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?
Studentul stă, se gândește, numără pe degete…
— Cinci, domnule profesor.
Profesorul, ușor iritat:
— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?
— Patru.
— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?
— Cinci.
Profesorul, deja nervos:
— Dar de ce?!
— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

Ion cu soția în vizită la Gelu

Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.

-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.

Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă pentru păsările marine
Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș
Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii
Horoscop rune azi, 19 martie 2026. Cuplurile care au trecut prin momente grele descoperă azi că răbdarea lor a meritat
Final cu gust amar pentru vedeta de la Pro TV! A cerut 1 milion de €, dar a primit o notă de plată grasă
