BANCUL ZILEI | Cutia milei

Sinagoga rămăsese fără bani cu care să mai ajute oamenii săraci.

Sinagoga rămăsese fără bani cu care să mai ajute oamenii săraci. Cutia milei era și ea goală… Așa că a doua zi de dimineață, casierul lipi pe ușa sinagogii un bilet:

-O femeie căsătorită din cartier are o legătură cu un bărbat necăsătorit. Dacă până mâine dimineață nu apare o bancnotă de 100 în cutia milei, voi fi nevoit să-i dezvălui numele.

A doua zi cutia milei conținea 30 de bancnote de 100, plus una de 50, cu un bilet: „Amână până mâine, să fac rost de bani!”

Alte bancuri amuzante

– Ioane, cumpăratu-ți-ai mașină?

– Cumpărat, Vasile!

– Ce culoare?

– Păi, mă Vasile, ai văzut ceriul la apusu’ soarelui?

– Văzut-am!

– E, tăt așe ni, numa’că verde.

Interviu de angajare in viitor

– Am două facultați, zice candidatul.

– Da, nu-i rău deloc, dar bacalaureatul l-ați luat?

Cum arată o pereche frumoasă

– Ce pereche frumoasă! Vă stă bine împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?

– Eu de 5 ani, ea de 8!

De ce Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Si nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

