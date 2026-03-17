BANC | „Frumoasa” și prima întâlnire

Ia-ți doza de râs alături de noi!

Frumoaso, cum ţi s-a părut prima noastră întâlnire?

Cel mai interesant mi s-a părut că la final m-ai pus să îmi plătesc cafeaua, după ce două ore mi-ai vorbit despre cum faci tu bani din crypto.

Și ne mai vedem?

Ne mai vedem, dar o să îmi ascund ţigările, pentru că mi-ai fumat 6 ţigări în două ore, milionarule.

Alte bancuri savuroase

Studentul și examenul

Un student intră în sală la examenul de matematică. Se așază liniștit, scoate foaia și vede subiectele. După 5 minute ridică mâna.

– Domnule profesor, pot să merg la toaletă?

– Du-te.

Se întoarce după 10 minute, se uită iar la foaie, mai stă puțin și iar ridică mâna.

– Domnule profesor, mai pot merge o dată la toaletă?

– Bine, dar grăbește-te.

După încă 10 minute, iar mâna sus.

– Domnule profesor… mai pot merge la toaletă?

Profesorul, deja nervos:

– Tinere, ce ai acolo? Probleme la stomac?

Studentul:

– Nu, domnule profesor… dar am speranța că la a treia vizită poate îmi vine și mie o idee.

Pescarul lăudăros

Doi prieteni pescari se întâlnesc după weekend.

Primul:

– Cum a fost la pescuit?

Al doilea începe să se laude:

– Extraordinar! Am prins un pește atât de mare încât abia l-am scos din apă!

– Serios? Cât de mare?

– Păi… era atât de mare încât cântarul s-a blocat!

– Și cât crezi că avea?

– Cam… 25 de kilograme.

Primul râde:

– Lasă poveștile! Eu am prins unul și mai tare.

– Serios? Cât de mare?

– Nu știu cât cântărea… dar când l-am scos din apă avea un felinar vechi în gură… și încă mai era aprins!

Al doilea stă puțin și zice:

– Bine… hai să negociem. Tu stingi felinarul… și eu scad peștele la 10 kilograme.

