BANC | „Frumoasa” și prima întâlnire

De: Anca Chihaie 17/03/2026 | 16:30
Este marți, iar CANCAN.RO ți-a pregătit astăzi un nou banc savuros, care sigur îți va însenina ziua. Ia-ți doza de râs alături de noi!

Frumoaso, cum ţi s-a părut prima noastră întâlnire?

Cel mai interesant mi s-a părut că la final m-ai pus să îmi plătesc cafeaua, după ce două ore mi-ai vorbit despre cum faci tu bani din crypto.

Și ne mai vedem?

Ne mai vedem, dar o să îmi ascund ţigările, pentru că mi-ai fumat 6 ţigări în două ore, milionarule.

Alte bancuri savuroase

Studentul și examenul

Un student intră în sală la examenul de matematică. Se așază liniștit, scoate foaia și vede subiectele. După 5 minute ridică mâna.
– Domnule profesor, pot să merg la toaletă?
– Du-te.
Se întoarce după 10 minute, se uită iar la foaie, mai stă puțin și iar ridică mâna.
– Domnule profesor, mai pot merge o dată la toaletă?
– Bine, dar grăbește-te.
După încă 10 minute, iar mâna sus.
– Domnule profesor… mai pot merge la toaletă?
Profesorul, deja nervos:
– Tinere, ce ai acolo? Probleme la stomac?
Studentul:
– Nu, domnule profesor… dar am speranța că la a treia vizită poate îmi vine și mie o idee.

Pescarul lăudăros

Doi prieteni pescari se întâlnesc după weekend.
Primul:
– Cum a fost la pescuit?
Al doilea începe să se laude:
– Extraordinar! Am prins un pește atât de mare încât abia l-am scos din apă!
– Serios? Cât de mare?
– Păi… era atât de mare încât cântarul s-a blocat!
– Și cât crezi că avea?
– Cam… 25 de kilograme.
Primul râde:
– Lasă poveștile! Eu am prins unul și mai tare.
– Serios? Cât de mare?
– Nu știu cât cântărea… dar când l-am scos din apă avea un felinar vechi în gură… și încă mai era aprins!
Al doilea stă puțin și zice:
– Bine… hai să negociem. Tu stingi felinarul… și eu scad peștele la 10 kilograme.

CITEŞTE ŞI: BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”

BANCUL ZILEI | Ziua lui TUIU

Intra pe raziculacrimi.ro!
BANCUL ZILEI | Fiica procurorului a rămas gravidă
Bancul de marți | Alarmat de faptul că a luat proporții de Sărbători și în ianuarie și februarie, Bulă se apucă de sală în martie
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde se taie. PSD, ajutat în comisii de AUR
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde se taie. PSD, ajutat în comisii de AUR
Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante
Televiziune din România închisă după 9 ani de activitate. Despre ce canal este vorba
Aflat în inspecție, șeful Poliției Botoșani a greșit drumul și a ajuns într-un sat din Iași. Crezându-se în județul lui, a luat la rost un polițist local. Ce răspuns genial a primit
Lovitură majoră în Iran! Ali Larijani ar fi fost ucis într-un atac aerian israelian
Lovitură de ultimă oră pentru Dani Mocanu! Înalta Curte l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
