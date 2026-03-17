BANC | „Frumoasa” și prima întâlnire

Frumoaso, cum ţi s-a părut prima noastră întâlnire?
Cel mai interesant mi s-a părut că la final m-ai pus să îmi plătesc cafeaua, după ce două ore mi-ai vorbit despre cum faci tu bani din crypto.
Și ne mai vedem?
Ne mai vedem, dar o să îmi ascund ţigările, pentru că mi-ai fumat 6 ţigări în două ore, milionarule.
Studentul și examenul
Un student intră în sală la examenul de matematică. Se așază liniștit, scoate foaia și vede subiectele. După 5 minute ridică mâna.
– Domnule profesor, pot să merg la toaletă?
– Du-te.
Se întoarce după 10 minute, se uită iar la foaie, mai stă puțin și iar ridică mâna.
– Domnule profesor, mai pot merge o dată la toaletă?
– Bine, dar grăbește-te.
După încă 10 minute, iar mâna sus.
– Domnule profesor… mai pot merge la toaletă?
Profesorul, deja nervos:
– Tinere, ce ai acolo? Probleme la stomac?
Studentul:
– Nu, domnule profesor… dar am speranța că la a treia vizită poate îmi vine și mie o idee.
Pescarul lăudăros
Doi prieteni pescari se întâlnesc după weekend.
Primul:
– Cum a fost la pescuit?
Al doilea începe să se laude:
– Extraordinar! Am prins un pește atât de mare încât abia l-am scos din apă!
– Serios? Cât de mare?
– Păi… era atât de mare încât cântarul s-a blocat!
– Și cât crezi că avea?
– Cam… 25 de kilograme.
Primul râde:
– Lasă poveștile! Eu am prins unul și mai tare.
– Serios? Cât de mare?
– Nu știu cât cântărea… dar când l-am scos din apă avea un felinar vechi în gură… și încă mai era aprins!
Al doilea stă puțin și zice:
– Bine… hai să negociem. Tu stingi felinarul… și eu scad peștele la 10 kilograme.
