Câte clase și ce studii are Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu urmează să reprezinte România la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică pe când avea 10 ani, însă, de-a lungul anilor, și-a dorit să devină fizician medical. Ce studii are, de fapt, tânăra la aproape 23 de ani?

Originară din Galați, Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută odată cu participarea sa la Vocea României, sezonul 11, în echipa lui Tudor Chirilă, concurs pe care a reușit să îl câștige. Însă, primele sale apariții în lumina reflectoarelor au avut loc în 2019, la doar 15 ani, când a urcat pe scena de la Românii au talent. Atunci, Smiley i-a mărturisit că și-ar dori să o aibă în echipa sa la Vocea României, lucru care avea să se întâmple câțiva ani mai târziu.

Ce studii are Alexandra Căpitănescu

Pasionată de muzică și compoziție încă de la vârsta de 10 ani, Alexandra Căpitănescu a început atunci primele lecții de canto și pian. Deși muzica a rămas inițial la nivel de hobby, ea și-a dorit o carieră în fizica medicală, fiind încurajată de părinți să își urmeze visul. A absolvit liceul „Costache Negri”, iar în prezent, ea este studentă la Facultatea de Fizică din București.

Acum, Alexandra Căpitănescu se pregătește să reprezinte România pe scena celui mai mare concurs de muzică din Europa. Ea urmează să reprezinte țara la Eurovision 2026 cu piesa Choke Me” În cadrul unui interviu, Alexandra Căpitănescu a vorbit despre experiența la Eurovision, precum și despre mesajul pe care piesa îl transmite publicului.

„Piesa este un dialog: între propria persoană şi vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Presa străină, șocată de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici

Prețurile pentru biletele la Eurovision 2026 au explodat! Cu cât se vând după epuizarea vânzărilor oficiale