Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp

De: David Ioan 27/01/2026 | 11:13
Dan Petrescu, în vârstă de 58 de ani, a părăsit banca tehnică a CFR Cluj în luna august, după eliminarea dureroasă din preliminariile Conference League.

Decizia de a se retrage temporar din activitate nu a fost determinată doar de rezultatele sportive, ci și de problemele medicale cu care fostul internațional s-a confruntat în ultimele luni.

Potrivit celor mai recente informații apărute în presa italiană, tehnicianul are în plan să revină în fotbal, după o perioadă în care s-a concentrat pe recuperare.

Publicațiile din Italia au relatat noi detalii despre starea sa de sănătate și despre intențiile sale profesionale, subliniind că situația medicală a fost principalul motiv pentru care Petrescu a făcut un pas în spate.

Momentul retragerii sale a coincis cu o etapă dificilă pentru CFR Cluj, atât pe plan intern, cât și în competițiile europene. Echipa a suferit o înfrângere drastică în prima manșă a play-off-ului pentru grupele Conference League, scor 2-7 în fața formației suedeze Hacken, iar parcursul din Superliga era departe de a fi unul convingător.

Dan Petrescu se pregăteşte de revenirea în antrenorat. Foto: Mediafax Foto

În acest context, Petrescu a decis să se retragă, iar clubul a fost nevoit să caute soluții pentru a stabiliza situația.

Anunțul venit în urmă cu puțin timp

Potrivit site-ului latacco.it, care îl citează pe jurnalistul britanic Neil Barnett, un apropiat al clubului Chelsea și al lui Petrescu încă din perioada în care acesta evolua pe Stamford Bridge, fostul fundaș își dorește să revină pe banca tehnică imediat ce starea de sănătate îi va permite.

Conform publicaţiei, Barnett ar fi discutat recent cu Petrescu, oferind detalii despre situația acestuia:

„Dan Petrescu, legenda celor de la Foggia în anii 90, s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate, care au stârnit îngrijorarea celor din jur. Fostul fundaș, care a renunțat la postul de antrenor al celor de la CFR Cluj, a pierdut serios din greutate. Recent, un prieten a confirmat că Petrescu se află sub tratament. Neil Barnett a avut o conversație cu Dan Petrescu, care a negat că ar avea cancer și care susține că problemele sale sunt legate de o infecție în gât, o amigdalită severă, pentru care se tratează de mai bine de o lună. Antrenorul asta plănuiește, să revină pe bancă”, relatează italienii.

Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență

