Cristi Chivu, out din Serie A! Care este motivul și despre ce perioadă este vorba

Cristi Chivu, în vârstă de 45 de ani, a aflat sancțiunea primită după comportamentul avut la ultimul meci al lui Internazionale Milano, formație care a obținut doar un egal pe teren propriu cu Atalanta BC, scor 1-1.

Tehnicianul român a fost suspendat pentru o etapă și nu va putea sta pe bancă în confruntarea de duminică, din deplasare, cu ACF Fiorentina, contând pentru runda a XXX‑a din Serie A.

Cristi Chivu, out din Serie A

Eliminat în minutul 84 pentru conduită nepotrivită, Chivu și-a continuat reacția tensionată și după fluierul final, alegând să se închidă în vestiar. Conform presei italiene, antrenorul a decis să intre în silenzio stampa și să nu participe la declarațiile obligatorii de după meci.

„După meci, Chivu s-a încuiat în vestiar cu tot staff-ul său și cu întreaga echipă de conducere. A avut loc o întâlnire cu președintele Marotta, directorul sportiv Ausilio, asistentul său Baccin și managerul clubului Ferri, după care s-a luat decizia de a nu vorbi cu reporterii. Furia și dezamăgirea provocate de aceste două incidente erau prea mari, așa că au considerat că nu e oportun să apară în fața presei și să critice (aspru) acțiunile arbitrului, riscând alte sancțiuni (n.r. poate chiar mai mari decât cele pe care le vor primi pentru nerespectarea obligațiilor media)”, a relatat Gazzetta dello Sport.

Care este motivul și despre ce perioadă este vorba

Situația tensionată vine după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan, pierdut cu 1-0 în etapa precedentă, rezultat care a amplificat presiunea asupra tehnicianului român. Totuși, Inter își păstrează poziția de lider în Serie A. Cu 68 de puncte, formația nerazzurra are în continuare un avans de opt puncte față de rivala din oraș, în timp ce SSC Napoli completează podiumul cu 59 de puncte.

Chiar și în acest context, Chivu rămâne unul dintre cei mai apreciați antrenori români ai momentului. După ce a impresionat la Parma FC, pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, a preluat Inter în vara lui 2025.

Cariera sa de antrenor a început la Inter Primavera, echipă cu care a cucerit titlul în Italia în 2022. Înainte de a trece pe banca tehnică, Chivu a scris istorie ca jucător, purtând timp de șapte ani tricoul nerazzurrilor și făcând parte din echipa care, sub comanda lui José Mourinho, a reușit tripla istorică din 2010: campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

CITEŞTE ŞI: Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!

Probleme medicale pentru Cristi Chivu. Cu ce se confruntă antrenorul de la Inter: ”M-am umplut de analgezice”