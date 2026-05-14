Doliu în lumea fotbalului! A murit Marin Andrei, fostul portar de la Dinamo, Steaua și Rapid

Fotbalul românesc traversează un nou moment de tristețe după decesul fostului portar Marin Andrei, unul dintre puținii jucători care au evoluat de-a lungul carierei pentru cele trei mari cluburi ale Capitalei: FC Dinamo București, FC Steaua București și FC Rapid București. Fostul goalkeeper s-a stins din viață pe 14 mai 2026, la vârsta de 85 de ani, lăsând în urmă o carieră importantă și o contribuție remarcabilă la istoria fotbalului autohton.

Născut la 22 octombrie 1940, Marin Andrei și-a construit cariera într-o perioadă în care fotbalul românesc producea generații puternice, iar competiția dintre marile echipe bucureștene era extrem de intensă. Portarul și-a început drumul în fotbalul mare la Metalul Târgoviște, unde a evoluat între 1959 și 1962. Evoluțiile bune l-au adus rapid în atenția cluburilor importante din Capitală, iar transferul la Rapid avea să îi schimbe definitiv parcursul sportiv.

Marin Andrei a murit!

La Rapid București a petrecut una dintre cele mai importante perioade ale carierei. Între 1963 și 1968, Marin Andrei a fost unul dintre oamenii de bază ai formației giuleștene și a contribuit la cucerirea titlului de campion al României în 1967, performanță care a rămas una dintre cele mai importante realizări din istoria clubului în acea perioadă. Siguranța dintre buturi și experiența acumulată l-au transformat într-un portar apreciat atât de colegi, cât și de adversari.

După perioada petrecută la Rapid, goalkeeperul a ajuns la Steaua București, unde a evoluat în sezonul 1968-1969. Chiar dacă șederea sa la clubul militar nu a fost una foarte lungă, Marin Andrei și-a trecut în palmares o nouă performanță importantă, câștigarea Cupei României. A urmat apoi experiența de la Progresul București, înainte ca portarul să îmbrace tricoul lui Dinamo București, echipă alături de care a cucerit încă un titlu de campion, în 1971.

Anunțul morții sale a fost făcut de Ionel Culina, cel care a transmis un mesaj emoționant dedicat fostului sportiv. Vestea a provocat reacții puternice în rândul suporterilor și al celor care au urmărit fotbalul românesc în anii ’60 și ’70, perioadă în care Marin Andrei era considerat unul dintre cei mai constanți și respectați portari din campionat.

„Marin Andrei în Poarta Cerurilor. Fostul mare portar Marin Andrei a plecat dintre noi. Ar fi împlinit 86 de ani peste câteva luni. Născut pe 22 octombrie 1940, Marinelo a fost primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe ale Capitalei, Dinamo, Steaua și Rapid. A apărat pentru Metalul Târgoviște (1959-1962), Rapid (1963-1968), Steaua (1968-1969), Progresul (1969-1970), Dinamo (1970-1972) și Chimia Rm. Vâlcea (1972-1973).

Marin Andrei a câștigat două titluri de campion (cu Rapid în 1967 și cu Dinamo în 1971) și de două ori Cupa României (cu Steaua în 1969 și Chimia Rm. Vâlcea în 1973).

Are o selecție la echipa națională, în 1965, 1-2 cu Turcia.

Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!, a transmis Ionel Culina.

