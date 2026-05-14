„Pastile minune” pentru bolnavii cu cancer. Zeci de mii de bolnavi înșelați

O companie care vindea suplimente și rețete false a făcut numeroase victime, printre care și români. Aceștia îi convingeau pe oameni să renunțe la medicamentele prescrise pentru bolile de care sufereau în schimbul unor tratamente minune.

Zeci de mii de oameni bolnavi au fost înșelați, după ce o companie vindea tratamente miraculoase împotriva unor afecțiuni grave, inclusiv cancer. Rețeaua funcționa atât pe teritoriul României, cât și în Republica Moldova. Vârstnicii erau cel mai ușor de păcălit. Prejudiciul este de peste 14 milioane de lei. Cei care ofereau victimelor pastilele minune le puneau la vânzare pe platforme online false, iar apoi obțineau acces la conturile oamenilor.

Bolnavi înșelați cu „pastile minune”

Fraude masive în România și în Republica Moldova. Zeci de mii de bolnavi români au fost păcăliți de o rețea care promitea tratamente minune. Aceștia puneau medicamentele la vânzare pe diferite site-uri, iar descrierea lor atrăgea oamenii cu afecțiuni grave, precum cancer. Oamenii care luau deja tratament trebuiau să renunțe la cel prescris de medic pentru a cumpăra aceste suplimente. Medicamentele pe care le puneau la dispoziție erau descrise ca fiind naturale, însă realitatea a fost alta. Ele erau neautorizate, dar și periculoase.

Mai mult decât atât, nu doar în țara noastră sau Moldova a avut loc frauda, ci s-a extins în mai multe state. Compania le promitea că, dacă cumpără suplimentele, vor avea o rată de vindecare de 100%, însă durata tratamentului diferea de la fiecare persoană în parte, în funcție de vârstă sau alți factori.

Produsul nostru are efect cumulativ…adică se adună substanțele în organism și dau efectul. Cu cât dumneavoastră consumați mai mult produs, cu atât efectul este mai lung, a fost explicația unuia dintre escroci.

Tratamentele pe care le promiteau bolnavilor erau promovate în mediul online, iar apoi rețeaua ajungea la conturile bancare ale victimelor prin aplicații controlate la distanță. În urma perchizițiilor s-au descoperit mii de cutii cu medicamente vândute de escroci ca suplimente alimentare. Conform anchetatorilor, prejudiciul depășește 14 milioane de lei. De asemenea, în urma verificărilor, zece persoane au fost reținute, iar patru dintre ele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Fapta lor se încadrează la fraudă financiară și înșelăciune.

