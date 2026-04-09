Tratamente moderne pentru boala Parkinson – Ce opțiuni au pacienții în ziua de azi?

De: Diana Cernea 09/04/2026 | 05:40
Boala Parkinson rămâne una dintre cele mai dificile afecțiuni neurologice, dar în 2026 opțiunile de tratament sunt mai variate ca niciodată. De la medicamente și intervenții chirurgicale până la terapii inovatoare, medicina urmărește atât să controleze simptomele, cât și să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții pacienților.

Boala Parkinson apare atunci când neuronii responsabili cu producerea dopaminei (un mesager chimic esențial pentru controlul mișcării) încep să se deterioreze treptat. Fără dopamină suficientă, semnalele dintre creier și mușchi se perturbă, iar mișcările devin lente, rigide, imprecise.

Pacienții descriu adesea senzația că trupul nu mai ascultă de comenzi. Gesturi simple, precum ridicarea unui pahar, mersul pe jos sau întoarcerea de pe o parte pe alta în pat pot deveni adevărate provocări. La acestea se adaugă tremorul, problemele de echilibru și o oboseală profundă, adesea neobservată de cei din jur.

Tratamente moderne pentru boala Parkinson

Tratamentul începe, de regulă, cu Levodopa – un medicament considerat standardul de aur în ultimele decenii. Combinat cu Carbidopa, reduce efectele secundare și devine mai eficient. Alături de acestea, medicii prescriu agoniști dopaminergici, care imită efectele dopaminei, și inhibitori MAO-B, care îi încetinesc degradarea.

Pe măsură ce boala progresează, schema de tratament se ajustează. Nu există o rețetă universală, iar neurologul devine un partener pe termen lung.

Când medicamentele clasice nu mai oferă un control suficient, intervin metode mai avansate. Pompele de infuzie continuă livrează medicamentul direct în intestin, menținând un nivel constant și eliminând fluctuația simptomelor. Injecțiile subcutanate și plasturii cutanați și sunt din ce în ce mai frecvent folosiți pentru episoadele bruște în care boala „revine” între două doze consecutive.

Medicamente, intervenții chirurgicale și tratamente inovatoare

În cazurile avansate, o opțiune importantă este stimularea cerebrală profundă (Deep Brain Stimulation sau DBS). Această metodă presupune electrozi implantați în zone precise ale creierului ce trimit impulsuri electrice care recalibrează circuitele motorii dereglate. Nu vindecă Parkinson-ul, dar pentru mulți pacienți înseamnă să poată mânca singuri, să se îmbrace, să iasă la plimbare – activități care din cauza bolii deveniseră imposibile.

Pe termen mai lung, cercetătorii explorează terapii care atacă sursa bolii, nu doar simptomele: terapia genică, imunoterapia și tratamentele cu celule stem, care în viitor ar putea să înlocuiască neuronii pierduți. Multe dintre acestea sunt încă în faza de testare, dar direcția este clară.

Terapia complementară

Tratamentul bolii Parkinson nu se rezumă la medicație. Kinetoterapia ajută la menținerea mobilității și la prevenirea căzăturilor, logopedia antrenează vocea și înghițitul, iar terapia ocupațională oferă soluții practice pentru activitățile zilnice. În paralel, suportul emoțional este la fel de important. Anxietatea și depresia sunt simptome recunoscute ale bolii, nu doar reacții la diagnostic, iar consilierea psihologică face parte integrantă din tratament.

În 2026, accentul se mută tot mai mult de la simpla reducere a simptomelor către încetinirea progresiei bolii și personalizarea terapiei. Dispozitivele portabile și monitorizarea continuă permit ajustarea tratamentului în timp real, nu numai la consultațiile care au loc o dată la câteva luni. Nu există încă un leac-minune pentru Parkinson, dar în prezent sunt disponibile mai multe instrumente ca oricând pentru a contracara efectele acestei boli. Noile terapii aduc o rază de speranță pentru pacienți și familiile lor.

CITEȘTE ȘI: O minune care durează: Societatea de Medicină Regenerativă din București

 Fructul care face minuni pentru creier! Vlad Ciurea: „Curăță celula nervoasă, este formidabil”

Iți recomandăm
Prognoza meteo azi, 9 aprilie 2026. Ploi, lapoviță și viscol puternic înainte de Paște: zonele din România unde stratul de zăpadă atinge 10 cm
Știri
Prognoza meteo azi, 9 aprilie 2026. Ploi, lapoviță și viscol puternic înainte de Paște: zonele din România unde…
Viață de lux și propagandă! Cu ce se ocupau rudele generalului Soleimani în America, înainte să fie arestate
Showbiz internațional
Viață de lux și propagandă! Cu ce se ocupau rudele generalului Soleimani în America, înainte să fie arestate
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel...
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
Gandul.ro
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat...
Coșmar de Crăciun: o fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care îi adusese un cadou. Bărbatul riscă pedeapsa cu moartea
Adevarul
Coșmar de Crăciun: o fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care îi...
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce...
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a...
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport.ro
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
Click.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Digi 24
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de ani?
go4it.ro
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de...
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
Gandul.ro
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte...
