BANC | La internare în spital: „Pijama ați adus?”

Bancurile și glumele ne fac mereu viața mai frumoasă. Sistemul medical din România poate fi o sursă de inspirație pentru a ne amuza, așa cum este și exemplul de mai jos.

La internare în spital:

– Pijama ați adus?

– Da!

– Mâncare aţi adus?

-Da!

– Medicamente ați adus?

– Da!

– Pansamente?

– Da!

– Dar … domnul de lângă dumneavoastră cine e?

– Medic… în cazul în care nu aveți.

Alte bancuri amuzante

O familie de români se prăbușește cu un mic avion pe o insulă pustie în ocean.

Nevasta îi face reproșuri soțului pilot:

– De ce nu ai fost atent la zbor?

– Încercam să-mi amintesc dacă am plătit facturile la gaze și curent și am fost o clipă distras!

– Și le-ai plătit?

– Nu!

– Slavă Domnului, înseamnă că or să ne găsească!

Trei lilieci fac concurs de cine mănâncă cel mai mult.

Pleacă primul dimineața și vine seara cu fața plină de sânge și zice:

— Bă, ați văzut turma aia de oi?

— Da.

— E, acum nu mai e!

Pleacă al 2-lea, vine seara și zice:

— Bă, ați văzut turma aia de vaci?

— Da.

— E, acum nu mai e!

Pleacă al 3-lea, vine seara cu o aripă ruptă și fața plină de sânge și zice:

— Bă, ați văzut stâlpul ăla?

— Da.

— E, io nu l-am văzut…

Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.

Inspectorul CFR îl întreabă:

– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

