Ceaiul recomandat pentru tensiune și inimă. Poate avea efecte importante asupra organismului

De: Alina Drăgan 14/05/2026 | 15:06
Din cele mai vechi timpuri, ceaiurile au fost folosite nu doar pentru gustul plăcut, ci și pentru efectele benefice pe care le au asupra organismului. Unul dintre ceaiurile care a devenit popular în ultimii ani aduce multe beneficii pentru organism și este recomandat, în principal, pentru tensiune și inimă. Despre ce tip de ceai este vorba?

Ceaiul de hibiscus a câștigat rapid popularitate datorită gustului său acrișor și a aromei răcoritoare. Preparat din florile intens colorate ale plantei de hibiscus, acesta poate fi consumat atât cald, cât și rece și este preferat de mulți. Dincolo de gustul aparte, băutura este apreciată și pentru conținutul bogat de antioxidanți și minerale esențiale. Acest ceai poate face minuni pentru organism.

Ceaiul de hibiscus este obținut din florile uscate ale plantei și este considerat una dintre cele mai bogate băuturi naturale în compuși benefici pentru organism. Acesta conține potasiu, magneziu, fier, calciu și mangan, dar și antioxidanți puternici care pot ajuta la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Cel mai cunoscut efect al acestui ceai este legat de tensiunea arterială. Mai multe cercetări au arătat că un consum regulat de ceai de hibiscus ar putea contribui la scăderea valorilor tensiunii, mai ales în cazul persoanelor care se confruntă cu hipertensiune ușoară sau moderată. Specialiștii spun că efectele sunt asociate în principal cu antocianii, pigmenții naturali care dau culoarea intensă florilor și care susțin sănătatea vaselor de sânge și circulația.

Mai mult, ceaiul de hibiscus poate ajuta și la menținerea unui nivel optim al colesterolului. Unele studii sugerează că băutura ar putea contribui la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, și la scăderea trigliceridelor, aspecte importante pentru sănătatea inimii.

Ceaiul de hibiscus mai are și numeroase alte beneficii. Hibiscusul este asociat și cu diminuarea stresului oxidativ, protejarea organismului împotriva radicalilor liberi și susținerea sistemului cardiovascular. Unele cercetări de laborator au analizat inclusiv potențialele efecte antivirale ale plantei, însă specialiștii spun că sunt necesare mai multe studii pentru confirmarea rezultatelor.

Trebuie menționat și faptul că deși este o băutură naturală, ceaiul de hibiscus trebuie consumat cu atenție. Persoanele care urmează tratamente pentru tensiune sau afecțiuni cardiovasculare sunt sfătuite să discute cu medicul înainte de a-l introduce frecvent în alimentație. Acesta poate interacționa cu anumite medicamente.

 

