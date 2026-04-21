De ce unii oameni aleg ceaiul în locul cafelei dimineața. Explicația ține de modul în care reacționează creierul

Preferința pentru ceai în locul cafelei nu este un semn de lipsă de energie sau ambiție, ci mai degrabă rezultatul modului în care organismul reacționează la stimulare.

Potrivit unor analize din zona psihologiei și neuroștiinței, alegerea băuturii de dimineață spune mai multe despre sistemul nervos decât despre personalitate sau productivitate.

În ultimii ani, discuțiile despre diferențele dintre consumatorii de cafea și cei de ceai au devenit tot mai frecvente, mai ales în contextul în care tot mai mulți oameni reclamă stări de anxietate asociate cu consumul de cofeină. Specialiștii explică faptul că această substanță acționează direct asupra creierului, blocând receptorii de adenozină, un compus responsabil de senzația de relaxare și somnolență, se arată într-un material publicat pe geediting.com.

Care e diferența între cei care aleg ceai și cei care preferă cafea dimineața

Cafeaua, care conține de regulă o cantitate mai mare de cofeină, produce o stimulare rapidă și intensă a sistemului nervos. Acest efect poate duce la creșterea nivelului de cortizol și adrenalină, hormoni asociați cu răspunsul de tip „luptă sau fugi”. Pentru unele persoane, acest lucru se traduce prin energie și concentrare, însă pentru altele poate însemna palpitații, agitație sau chiar anxietate.

În schimb, ceaiul oferă o experiență diferită. Deși conține și el cofeină, aceasta este absorbită mai lent și este însoțită de compuși precum L-teanina, un aminoacid care favorizează relaxarea și o stare de „alertă calmă”. Această combinație face ca efectul energizant să fie mai blând și mai stabil, fără fluctuațiile bruște asociate cafelei.

Mai mult, unele teorii sugerează că persoanele care aleg ceaiul dimineața nu evită stimularea din lipsă de motivație, ci pentru că organismul lor este deja mai sensibil la stres. În aceste cazuri, cafeaua poate amplifica o stare de tensiune existentă, în timp ce ceaiul ajută la menținerea echilibrului.

Diferențele nu țin doar de cantitatea de cofeină, ci și de modul în care fiecare organism o procesează. Factori precum genetica, nivelul de stres sau calitatea somnului pot influența reacția la cafea, motiv pentru care aceeași băutură poate avea efecte complet diferite de la o persoană la alta.

În concluzie, alegerea dintre ceai și cafea nu este o chestiune de stil de viață „mai lent” sau „mai ambițios”, ci una de compatibilitate biologică. Pentru unii, cafeaua rămâne combustibilul ideal pentru începutul zilei. Pentru alții, însă, ceaiul oferă exact tipul de energie de care au nevoie: mai puțin intensă, dar mai echilibrată.

Adevărul din farfurie. Care sunt ingredientele dezgustătoare din mâncărurile noastre preferate

Cafeaua cu gălbenuș de ou, băutura delicioasă care a devenit virală. De ce medicii nu o recomandă