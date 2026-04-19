Cafeaua cu gălbenuș de ou, băutura delicioasă care a devenit virală. De ce medicii nu o recomandă

O cafea total diferită a devenit virală pe rețelele sociale. Este vorba despre o cafea la care se adaugă un gălbenuș de ou și zahăr, iar rezultatul final este o băutură cremoasă, cu gust dulce-amărui. Dar de ce nu o recomandă medicii? Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Cafeaua cu ouă este o băutură ce pare să devină tot mai populară în rândul utilizatorilor de rețele sociale.

Cafeaua cu gălbenuș de ou, un nou trend

Se prepară foarte ușor: cafeaua neagră, tare, se combină cu un gălbenuș de ou care se bate împreună cu zahăr sau lapte condensat. Crema spumoasă obținută se toarnă peste cafea, creând astfel un contrast între amăreala băuturii și textura dulce a spumei.

Dar această băutură nu este o invenție nouă. Cea mai cunoscută variantă vine din Vietnam, unde gălbenușurile se bat cu zahăr și lapte condensat până când se obține o spună densă și aerată. Aceasta se toarnă peste cafeaua tare și se savurează. În Scandinavia, se folosesc ouăle întregi, uneori și cu coajă. Sunt amestecate cu cafea măcinată și apoi fierte, iar rezultatul final este o băutură mai puțin amară.

Ce conține această băutură virală?

Cafeaua neagră conține magneziu, vitamina B2 și polifenoli. Unele studii suțin că poate reduce riscul de diabet de tip 2. Dar, dacă o combinăm cu zahăr și gălbenușuri de ouă, se schimbă total profilul nutrițional. Un singur gălbenuș are 3 grame de proteine și 12 grame de zahăr (o lingură), adică 48 de calorii. O lingură de lapte condensat are aprox. 62 de calorii și alte 10 grame de zahăr.

„Un gălbenuș de ou oferă aproximativ trei grame de proteine, ceea ce înseamnă că această băutură poate contribui la aportul zilnic total, dar nu în măsura în care ar fi clasificată drept o masă proteică semnificativă. Deși combinația de cafeină și zahăr va oferi cu siguranță un plus de energie, această băutură ar trebui considerată o delicatesă, nu o băutură de zi cu zi”, explică dieteticianul Shannon O’Meara.

Ce pericole ascunde cafeaua aceasta?

Potrivit specialiștilor, combinația poate contribui la: rezistență la insulină, prediabet și diabet zaharat. Cu toate că ouăle sunt o sursă bună de proteine, vitamina D, B12 și colină, o cafea cu gălbenuș nu va înlocui niciodată o masă.

„Deși cafeaua și ouăle sunt alimente de bază pentru micul dejun, cafeaua cu ouă tot nu este un înlocuitor adecvat pentru un mic dejun bogat în proteine”, subliniază O’Meara, potrivit Blic.rs.

O altă problemă subliniată de medicul specialist este riscul bacteriologic. Ouăle consumate în stare crudă pot conține salmonella, bacterie responsabilă de toxiinfecții alimentare.

„Deși gălbenușul este amestecat cu cafea fierbinte, acea temperatură nu este de obicei suficientă pentru ca oul să fie considerat complet sigur pentru consum”, avertizează dieteticianul.

Cine nu trebuie să bea cafea cu ouă

Potrivit specialiștilor, persoanele cu imunitate scăzută, femeile însărcinate, persoanele peste 65 de ani și cele care își monitorizează colesterolul sau cantitatea de zahăr consumată trebuie să evite cafeaua cu gălbenuș de ou și lapte condensat.

De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc cu alarmă”

Băutura pe care Iulia Vântur o consumă în fiecare dimineață pe stomacul gol. Așa își menține silueta!