Acasă » Știri » Cafeaua cu gălbenuș de ou, băutura delicioasă care a devenit virală. De ce medicii nu o recomandă

Cafeaua cu gălbenuș de ou, băutura delicioasă care a devenit virală. De ce medicii nu o recomandă

De: Irina Maria Daniela 19/04/2026 | 06:40
Cafeaua cu gălbenuș de ou, băutura delicioasă care a devenit virală. De ce medicii nu o recomandă
Cafeaua cu gălbenuș de ou, băutura delicioasă care a devenit virală. Sursa foto: Shutterstock

O cafea total diferită a devenit virală pe rețelele sociale. Este vorba despre o cafea la care se adaugă un gălbenuș de ou și zahăr, iar rezultatul final este o băutură cremoasă, cu gust dulce-amărui. Dar de ce nu o recomandă medicii? Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Cafeaua cu ouă este o băutură ce pare să devină tot mai populară în rândul utilizatorilor de rețele sociale.

Cafeaua cu gălbenuș de ou, un nou trend

Se prepară foarte ușor: cafeaua neagră, tare, se combină cu un gălbenuș de ou care se bate împreună cu zahăr sau lapte condensat. Crema spumoasă obținută se toarnă peste cafea, creând astfel un contrast între amăreala băuturii și textura dulce a spumei.

Dar această băutură nu este o invenție nouă. Cea mai cunoscută variantă vine din Vietnam, unde gălbenușurile se bat cu zahăr și lapte condensat până când se obține o spună densă și aerată. Aceasta se toarnă peste cafeaua tare și se savurează. În Scandinavia, se folosesc ouăle întregi, uneori și cu coajă. Sunt amestecate cu cafea măcinată și apoi fierte, iar rezultatul final este o băutură mai puțin amară.

Ce conține această băutură virală?

Cafeaua neagră conține magneziu, vitamina B2 și polifenoli. Unele studii suțin că poate reduce riscul de diabet de tip 2. Dar, dacă o combinăm cu zahăr și gălbenușuri de ouă, se schimbă total profilul nutrițional. Un singur gălbenuș are 3 grame de proteine și 12 grame de zahăr (o lingură), adică 48 de calorii. O lingură de lapte condensat are aprox. 62 de calorii și alte 10 grame de zahăr.

„Un gălbenuș de ou oferă aproximativ trei grame de proteine, ceea ce înseamnă că această băutură poate contribui la aportul zilnic total, dar nu în măsura în care ar fi clasificată drept o masă proteică semnificativă. Deși combinația de cafeină și zahăr va oferi cu siguranță un plus de energie, această băutură ar trebui considerată o delicatesă, nu o băutură de zi cu zi”, explică dieteticianul Shannon O’Meara.

Ce pericole ascunde cafeaua aceasta?

Potrivit specialiștilor, combinația poate contribui la: rezistență la insulină, prediabet și diabet zaharat. Cu toate că ouăle sunt o sursă bună de proteine, vitamina D, B12 și colină, o cafea cu gălbenuș nu va înlocui niciodată o masă.

„Deși cafeaua și ouăle sunt alimente de bază pentru micul dejun, cafeaua cu ouă tot nu este un înlocuitor adecvat pentru un mic dejun bogat în proteine”, subliniază O’Meara, potrivit Blic.rs.

O altă problemă subliniată de medicul specialist este riscul bacteriologic. Ouăle consumate în stare crudă pot conține salmonella, bacterie responsabilă de toxiinfecții alimentare.

„Deși gălbenușul este amestecat cu cafea fierbinte, acea temperatură nu este de obicei suficientă pentru ca oul să fie considerat complet sigur pentru consum”, avertizează dieteticianul.

Cine nu trebuie să bea cafea cu ouă

Potrivit specialiștilor, persoanele cu imunitate scăzută, femeile însărcinate, persoanele peste 65 de ani și cele care își monitorizează colesterolul sau cantitatea de zahăr consumată trebuie să evite cafeaua cu gălbenuș de ou și lapte condensat.

CITEȘTE ȘI:

De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc cu alarmă”

Băutura pe care Iulia Vântur o consumă în fiecare dimineață pe stomacul gol. Așa își menține silueta!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată
Știri
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum…
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Știri
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian...
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța,...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie. Genocidul îndreptat împotriva educației
Adevarul
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie....
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine...
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Parteneri
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune...
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
go4it.ro
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani ...
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost ...
Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost arestat în Dubai
Test de inteligență | Identificați cifra 5 ascunsă în această imagine! Dacă o găsești în 5 ...
Test de inteligență | Identificați cifra 5 ascunsă în această imagine! Dacă o găsești în 5 secunde, ești un geniu
Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă
Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă
Cât te costă să mori în 2026. Am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, ...
Cât te costă să mori în 2026. Am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, e mai ieftin să trăiești!
Vezi toate știrile