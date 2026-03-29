De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: "Oamenii se trezesc cu alarmă"

De: David Ioan 29/03/2026 | 23:00

Anca Mazilu, invitată în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, a vorbit despre modul corect în care ar trebui să ne începem dimineața și despre motivul pentru care cafeaua nu ar trebui să fie primul lucru cu care intră în contact stomacul nostru.

Aceasta explică faptul că rutina de trezire influențează direct felul în care funcționăm pe parcursul întregii zile, iar obiceiurile mici, repetate zilnic, pot avea un impact major asupra energiei, clarității mentale și echilibrului metabolic.

De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim

În discuția cu Adrian Artene, Anca Mazilu a detaliat de ce este important să nu ne grăbim către cafea imediat după ce deschidem ochii.

„Ideal ar fi ca acesta să nu fie primul lucru cu care vine în contact stomacul nostru în dimineața respectivă. Ideal este în felul următor: în momentul în care a sunat ceasul – pentru că, din păcate, majoritatea oamenilor se trezesc cu ceas –, vreau să facem un mic asterisc. În momentul în care ne reglăm somnul, ne culcăm la o oră stabilită și ne trezim la o oră stabilită, vom observa că, în timp, în două-trei săptămâni, ne trezim cu două-trei minute înainte să sune alarma.”

Anca Mazilu recomandă ca, imediat după trezire, să rămânem câteva minute în pat pentru a permite corpului să revină treptat la starea de activitate.

„Intervine ceasul biologic, care s-a reglat cumva. Bun, dar majoritatea oamenilor se trezesc cu alarma. În momentul în care a sunat alarma, o închidem și avem câteva minute în care rămânem acolo, în pat, și începem să ne mișcăm ușor, să facem mișcări din mâini, din picioare, din umeri. Dar acolo, în pat, nici măcar nu poți să o numești gimnastică; pur și simplu poți spune că revii în contact cu propriul corp.”

De asemenea, insistă și asupra organizării mentale a programului zilnic, un proces care ar trebui început încă de seara.

„Vezi dacă ai tensiuni, pe unde ai tensiuni. Și îți faci cumva mental o programare a zilei, că așa e ideal. Ce ai tu de făcut azi? Tu știi de seara, pentru că și acolo e o întreagă artă să-ți faci programul pentru a doua zi, în scris. Deci tu știi de seara ce o să faci în ziua respectivă. Și începi să îți faci planul zilei.”

Explicaţiile Ancăi Mazilu

Înainte de cafea, Anca Mazilu recomandă hidratarea și expunerea la lumină naturală.

„Înainte să ne ducem către cafea, ideal este să bem un pahar cu apă, astfel încât să dăm trezirea tuturor sistemelor și aparatelor din corpul nostru. Chiar dacă unii se duc acum la cafea, hai să facem reeducarea obiceiurilor mici.”

Aceasta explică faptul că dușul ar trebui să vină înaintea cafelei, pentru a permite organismului să se activeze natural.

„Hai să mergem la duș prima dată. Pentru că, dacă amânăm cafeaua, ne-am trezit, avem deja câteva minute în care ne-am făcut ordine în planul zilei, ne-am expus la lumină naturală și ne-am și mișcat. Deja avem vreo zece minute de când ne-am trezit. Am băut și un pahar cu apă, mergem la duș, durează măcar vreo zece minute dușul, deja avem douăzeci-douăzeci și cinci de minute. Amânăm cafeaua.”

Înainte de prima gură de cafea, Anca Mazilu recomandă consumul unei surse de proteine, pentru a stabiliza glicemia.

„Deci, dacă noi am băut apa asta, ne-am dus la duș, venim la cafea, dar înainte să ajungem la cafea, hai să deschidem frigiderul și să ne prindem de ceva proteic, nu de biscuiței și nici de croissante, de ceva proteic. Acum fiecare își știe regimul de viață, regimul alimentar.”

Totodată, oferă și câteva exemple de opțiuni potrivite pentru micul dejun.

„Poți să mănânci niște somon. Sunt oameni care mănâncă somon la micul dejun, care mănâncă avocado, care mănâncă un pic de brânză, pâine cu unt, să pună niște grăsime și niște fibre acolo. Deci gurița asta de proteină sau un ou fiert pe care l-am mâncat dimineață ne ajută să ne reglăm glicemia pentru toată ziua.”

Podcastul integral poate fi vizionat aici:

