Valentin Sanfira a recunoscut adevărul dureros. Trădarea care l-a marcat pe viață

Valentin Sanfira, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din România, continuă să fie apreciat nu doar pentru cariera sa artistică, ci și pentru sinceritatea cu care își împărtășește experiențele de viață. Invitat recent în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, artistul a vorbit deschis despre momentele dificile și despre trădarea prin care a trecut.

Valentin Sanfira a mărturisit că a cunoscut trădarea în dragoste, experiență care l-a afectat, dar care, în același timp, l-a ajutat să devină mai puternic. Artistul spune că provocările și suferințele întâlnite în ultimii ani l-au făcut să privească diferit obstacolele vieții și să își descopere resurse interioare pe care nu știa că le are.

Ce a spus Valentin Sanfira despre trădare

Deși a trecut prin momente grele, cântărețul nu și-a pierdut încrederea în iubire. El consideră că dragostea este esențială pentru orice om și crede în continuare că două persoane pot construi o relație autentică atunci când momentul potrivit apare. În opinia sa, nimeni nu poate trăi cu adevărat fără afecțiune și apropiere sufletească.

Artistul a vorbit și despre perioadele în care s-a simțit copleșit de probleme, mărturisind că au existat clipe în care a crezut că nu va putea merge mai departe. Totuși, privind în urmă, spune că fiecare încercare a fost exact atât de dificilă cât a putut suporta, iar faptul că le-a depășit îi oferă astăzi un sentiment de mândrie și încredere în propriile forțe.

„Nu mă mai poate doborî nimeni. Viața m-a dus, în ultima perioadă, să simt atâtea lucruri încât e greu să mă mai poată doborî cineva (…) Da (n.r. că a fost trădat) (…) Oamenii nu pot să trăiască fără iubire și fără dragoste, nu ai cum, este și când o să fie, o să fie. Exact cât poți duce (nr. i-a dat Dumnezeu), niciodată mai mult. Am fost de multe ori jos, în genunchi și am crezut că e prea mult, dar a fost fix cât am putut să duc și am fost mândru că am putut să le duc și încă le duc. ”, a spus Valentin Sanfira, la Furnicuțele.

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