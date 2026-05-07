Nutriționista Mihaela Bilic ( 55 de ani) a stârnit din nou valuri în online, după ce a vorbit despre un aliment-surpriză care ar putea ajuta în lupta cu colesterolul. Aceasta a spus că secretul nu stă neapărat într-o dietă drastică, ci într-un ingredient folosit de secole în Asia: orezul fermentat.

Ea a explicat pe larg beneficiile drojdiei roșii de orez și a făcut trimitere la studiile care compară efectele acesteia cu cele ale statinelor folosite în medicamentele pentru colesterol.

Medicul nutriționist a mai spus că studiile arată că orezul fermentat ajută și persoanele sedentare. Nutriționista a precizat că colesterolul crescut este o problemă serioasă și că nu trebuie ignorată.

„Cine ne ajută în lupta împotriva colesterolului? Orezul…fermentat. Colesterolul crescut e o problemă care “otrăvește” viața multora dintre noi, mai ales ca vine la pachet cu o mulțime de restricții alimentare. Ei bine, nu dieta fără grăsimi scade colesterolul, mai eficientă e mișcarea, efortul fizic. Iar dacă sunteți sedentari, aflați că orezul ajută. Dar nu orice orez, ci orezul fermentat!”

Mihaela Bilic a explicat și cum se obține drojdia roșie de orez, un produs tradițional folosit de sute de ani în China și Japonia.

„Drojdia roșie de orez este un produs folosit de secole in China atât ca aliment, cât si ca medicament. Se obține prin fermentarea orezului în prezența unei ciuperci microscopice numită Monascus purpureus, iar procedeul datează din jurul anilor 800 I.Hr. In timpul fermentației controlate, orezul isi schimbă culoarea din alb in roșu, de unde si numele de drojdie roșie de orez. In cultura japoneză, această drojdie se numește “koji”. Din timpuri străvechi a fost folosită pentru producerea vinului și a diverselor sosuri, ca agent de colorare, sau ca medicament pentru reglarea digestiei si circulației sângelui.”

Ce beneficii are drojdia roșie

Potrivit acesteia, cercetătorii au descoperit încă din anii ’70 că drojdia roșie de orez conține statine naturale, asemănătoare celor din tratamentele medicamentoase.

„În anii ‘70, drojdia roșie de orez a intrat in atenția cercetătorilor americani si japonezi, care au descoperit că aceasta are in compoziție statine naturale. A fost făcută comparația între lovastatin – substanta activă din medicamente, care scade eficient colesterolul și monacolina K – substanța activă din ciuperca Monascus, folosită in procesul de fermentare a orezului. Cercetările au demonastrat că cele 2 tipuri de statine sunt identice, singura diferență fiind că cea din monacolina K este obținută doar din culturi naturale.”

Rezultatele studiilor sunt spectaculoase

Mai mult, Mihaela Bilic susține că acest supliment alimentar poate contribui atât la reducerea colesterolului rău, cât și la creșterea colesterolului bun.

„Ce efect are drojdia roșie de orez asupra colesterolului? Colesterolul este o substanță esențială pentru organism și este produs de către ficat în urma unui proces enzimatic la baza căruia se afla enzima HMG reductaza. Drojdia roșie de orez are drept țintă această enzimă, îi blochează activitatea și determină scăderea nivelului de LDL colesterol în sânge. Mai mult decât atât, drojdia roșie de orez determină creșterea fracției de HDL (colesterolul bun) care transportă colsterolul rău (LDL) la ficat, unde va fi procesat și eliminat prin intermediul bilei.”

La final, nutriționista a transmis pe Facebook că rezultatele studiilor clinice sunt spectaculoase și că orezul fermentat poate deveni un aliat important pentru persoanele care se confruntă cu colesterol mărit.

„Drojdia roșie de orez a devenit un supliment alimentar eficient in lupta împotriva colesterolului, fără efectele adverse ale medicamentelor de sinteză. Monacolina K este un compus activ natural, cu structură și acțiune asemănătoare cu statinele. Studiile clinice arată rezultate spectaculoase: o scădere de 15-20% a nivelului de colesterol după 2-3 luni de tratament- orezul fermentat îi vine de hac colesterolului!”

