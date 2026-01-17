Acasă » Știri » Prof. dr. Vlad Ciurea, despre alimentul care scade colesterolul rapid: „Se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare”

De: David Ioan 17/01/2026 | 17:09
Prof. dr. Vlad Ciurea a vorbit recent despre un aliment considerat de mii de ani un adevărat sprijin pentru organism, datorită efectelor sale puternice asupra sistemului imunitar.

Specialistul afirmă că usturoiul are proprietăți remarcabile, fiind recunoscut încă din antichitate pentru capacitatea sa de a susține sănătatea generală și de a contribui la buna funcționare a organismului.

Alimentul care scade colesterolul rapid

În opinia medicului, usturoiul este unul dintre cele mai vechi remedii naturale folosite de diverse civilizații.

„Usturoiul, se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare… De ce evreii mănâncă usturoi continuu, încă din antichitate? Este un adevărat panaceu, curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol, stimulează imunitatea și stimulează activitatea celulelor nervoase și activitatea sinaptică. Sunt acele mici substanțe care pleacă din usturoi. Dovadă că, dacă de 5000 de ani se știe că acest popor ales în mod deosebit să consume usturoi, de ce consumă acest usturoi?”, explică prof. dr. Vlad Ciurea.

Prof. dr. Vlad Ciurea, depsre beneficiile usturoiului

Neurochirurgul a relatat și o experiență personală din perioada în care a lucrat în Danemarca, unde a observat modul în care localnicii priveau consumul de usturoi.

„Eu am lucrat în Danemarca și făceam o pauză, dacă nu aveam de operat. Poporul Danez nu este foarte evoluat din punct de vedere genetic, să își îmbunătățească starea genetică, așa că spun ei, mănâncă usturoi. Dar aduceau un usturoi special, din Spania, care nu mirosea atât de tare. Al nostru este mult mai sănătos, să știți. Mult mai bun și mai sănătos”, a mai afirmat medicul.

Punctul de vedere al Prof. dr. Vlad Ciurea

Potrivit specialistului, alimentația reprezintă unul dintre factorii esențiali care influențează starea de sănătate. Acesta subliniază că atât beneficiile, cât și problemele organismului pot avea legătură directă cu modul în care ne hrănim.

„De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație”,  precizează prof. dr. Ciurea.

Totodată, medicul afirmă că există numeroase alimente care susțin funcționarea creierului și contribuie la menținerea sănătății cognitive.

„Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente”, relata acesta în cadrul unei discuții anterioare.

Rutina eficienței: Ce ne învață dr. Vlad Ciurea despre un stil de viață sănătos

