Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!”

Un produs alimentar extrem de răspândit în gospodăriile din România, în special în rândul persoanelor vârstnice, se află tot mai des în atenția specialiștilor în sănătate din cauza efectelor sale negative asupra organismului. Este vorba despre pateul de porc la conservă, un aliment ieftin, ușor de depozitat și aparent inofensiv, dar care, potrivit analizelor medicale și nutriționale, poate contribui semnificativ la degradarea stării de sănătate atunci când este consumat frecvent.

De-a lungul ultimilor ani, medicii specializați în neurologie, cardiologie și nutriție au atras atenția asupra impactului pe care alimentele ultraprocesate îl au asupra creierului, sistemului cardiovascular și metabolismului. Potrivit, dr. Vlad Ciurea, pateul din carne, în special cel ambalat la conservă, este un exemplu clasic de produs intens procesat, cu o listă lungă de ingrediente care depășesc cu mult simpla carne.

Pateul îți scurtează viața cu 10 ani

Potrivit medicului Vlad Ciurea, unul dintre principalele motive de îngrijorare este conținutul extrem de ridicat de sare. Analizele nutriționale arată că o singură conservă de pate poate conține cantități de sodiu care ating sau chiar depășesc doza zilnică recomandată pentru un adult. Consumul constant de sare în exces suprasolicită rinichii, favorizează retenția de apă și duce la creșterea tensiunii arteriale, un factor major de risc pentru infarct și accident vascular cerebral. În cazul persoanelor în vârstă, care suferă adesea deja de hipertensiune, efectele pot fi accelerate și mai severe.

Un alt aspect problematic îl reprezintă aditivii alimentari, în special nitriții și nitrații, substanțe folosite pentru conservare și pentru menținerea aspectului atrăgător al produsului. Acești compuși sunt utilizați pentru a păstra culoarea rozalie a cărnii și pentru a prelungi termenul de valabilitate, însă numeroase studii internaționale i-au asociat cu un risc crescut de afecțiuni oncologice atunci când sunt consumați frecvent. Organizații de sănătate la nivel mondial au semnalat legătura dintre mezeluri, produse din carne procesată și apariția anumitor tipuri de cancer, în special cel colorectal.

Pe lângă sare și aditivi, pateul de porc este bogat în grăsimi saturate de calitate slabă. Aceste grăsimi contribuie la creșterea nivelului de colesterol LDL, cunoscut drept colesterol „rău”, favorizând depunerea plăcilor de aterom pe pereții vaselor de sânge. În timp, circulația sângelui este îngreunată, iar riscul de blocaje vasculare crește considerabil. La nivel cerebral, acest proces poate duce la scăderea oxigenării neuronilor și la deteriorarea funcțiilor cognitive.

Medicii neurologi subliniază că alimentația joacă un rol esențial în menținerea sănătății creierului. Produsele ultraprocesate, bogate în sare, grăsimi nesănătoase și aditivi chimici, favorizează inflamația cronică și afectează elasticitatea vaselor de sânge. În timp, aceste modificări pot accelera declinul cognitiv, pot agrava bolile neurodegenerative și pot crește riscul de accidente vasculare cerebrale.