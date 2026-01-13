Acasă » Știri » Rutina eficienței: Ce ne învață dr. Vlad Ciurea despre un stil de viață sănătos

Rutina eficienței: Ce ne învață dr. Vlad Ciurea despre un stil de viață sănătos

13/01/2026
Rutina eficienței: Ce ne învață dr. Vlad Ciurea despre un stil de viață sănătos

Prof. dr. Vlad Ciurea, unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi români, promovează de ani buni un stil de viață disciplinat, bazat pe o rutină clară și pe obiceiuri sănătoase care sprijină atât creierul, cât și întregul organism. Rutina pe care o descrie este simplă, dar eficientă: trezirea devreme, mișcarea, planificarea zilei și odihna regulată fac diferența între o zi haotică și una plină de productivitate.

Diminețile de aur: Trezirea la 5:30

„Deci, dimineața, trezirea la ora 5.30.”

Dr. Ciurea spune clar: trezirea la ora 5:30 dimineața este cheia eficienței. În emisiuni și interviuri, el a mărturisit că face tot posibilul să se ridice din pat la această oră, susținând că dacă se trezește mai târziu, pierde elemente esențiale în planificarea și desfășurarea activității zilnice.

Rutina începe imediat după ce se trezește: deschide geamul, inspiră aer proaspăt – mai curat dimineața –, se conectează în liniște cu gândurile sale și mulțumește pentru ziua care se deschide. Această combinație de expunere la aer curat, recunoștință și claritate mentală pune bazele unei zile eficiente.

Plimbarea și micul dejun: Primii pași către energie

„Apoi o plimbare în parc, un sfert de oră sau 20 de minute. Abia apoi urmează toaleta și micul dejun.”

După trezire, dr. Ciurea recomandă o plimbare în parc de 15–20 de minute – un moment de mișcare ușoară în aer liber care ajută creierul și circulația, dar și o pregătire mentală pentru provocările zilei. Această ieșire scurtă, transformându-se într-un ritual, creează o tranziție sănătoasă între somn și activitatea conștientă de peste zi.

Abia după această perioadă de mișcare urmează toaleta și micul dejun. Dacă planificăm un mic dejun echilibrat, cu alimente nutritive (proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși), oferim organismului combustibilul necesar pentru energie stabilă și pentru o capacitate de concentrare ridicată. Nutriția corectă la începutul zilei influențează direct sănătatea creierului și performanța cognitivă.

Planificarea: Cum îți începi ziua cu un scop clar

„La ora 6.30 se poate pleca la muncă. Se începe întotdeuna cu un plan clar al zilei.”

Dr. Ciurea subliniază faptul că după micul dejun, înainte de a pleca la muncă, este esențial să ai un plan clar al zilei. În rutina sa, el menționează că la ora 6:30 deja poate pleca către activitățile profesionale, urmând un itinerar gândit cu grijă. Planificarea nu este doar o listă de sarcini, ci un mod de a-ți ordona prioritățile și de a-ți menține mintea focalizată.

Psihologii și experții în productivitate confirmă: stabilirea obiectivelor clare dimineața crește semnificativ productivitatea și reduce stresul legat de sarcinile cotidiene. Planul zilei devine astfel un ghid care îți oferă sens și urmărește progresul pas cu pas.

Prânzul și odihna de după-amiaza

„La prânz nu se mănâncă mult, iar dupăamiaza nu se doarme. Te poți relaxa cu o carte bună, dar să nu dormi!”

La prânz, dr. Ciurea recomandă să nu mănânci mult, ci moderat – un prânz ușor facilitează digestia eficientă și ajută la menținerea unei energii constante în a doua parte a zilei. El evită, de asemenea, somnul după-amiază, în favoarea altor forme de relaxare, cum ar fi cititul unei cărți bune.

Numeroase studii recente arată că somnul după-amiază poate perturba ritmul circadian dacă este prea lung sau prea aproape de ora de culcare, ceea ce poate afecta calitatea somnului nocturn și, implicit, funcțiile cognitive. De aceea, o relaxare calmă, fără a adormi, este recomandată pentru menținerea unui echilibru sănătos între activitate și odihnă.

Noapte bună la ora 22:00 – Rutina odihnei eficiente

„Stingerea se dă la ora 22.00, invariabil. Acesta este programul eficienței.”

Dr. Ciurea este ferm în privința orei de culcare: invariabil la ora 22:00. Această disciplină susține nu doar odihna fizică, ci și regenerarea creierului. Experții în somnologie recomandă un somn regulat în intervalul 22:00–6:00 pentru a susține ritmul circadian natural și pentru a optimiza funcțiile cognitive, memorie și sănătatea generală a organismului.

Cercetările arată că somnul insuficient sau neregulat poate afecta funcțiile executive ale creierului, memoria și capacitatea de învățare, iar stabilirea unei rutine stricte de somn ajută la prevenirea acestor efecte negative.

O rețetă pentru viață eficientă

Rutina propusă de dr. Vlad Ciurea  este o filozofie a vieții care investește în sănătatea creierului și în eficiența mentală. Un început matinal încărcat de aer curat și mișcare, urmat de o alimentație echilibrată, planificare clară și o odihnă regulată se aliniază cu recomandările specialiștilor în sănătate și productivitate. Într-o lume care promovează viteza și multitasking-ul, rutina calmă și bine structurată a neurochirurgului ne amintește că eficiența reală începe cu disciplina și grija pentru propria sănătate.

×