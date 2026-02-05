Acasă » Știri » Alimentul care reduce colesterolul în doar 48 de ore. Efectele sunt extrem de rapide

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 12:05
Alimentul care reduce colesterolul în doar 48 de ore. Efectele sunt extrem de rapide

Ovăzul este o sursă bogată de fibre. Fie că este servită într-un bol aburind de terci de ovăz sau cremoasă și rece ca ovăzul lăsat peste noapte, nu lipsesc motivele pentru care acest aliment de bază pentru micul dejun merită un loc în dieta fiecărui om.

În plus față de numeroasele substanțe nutritive pe care știm deja că acest ingredient modest le poate furniza, un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Bonn, Germania, publicat în revista științifică Nature Communications, subliniază una dintre celelalte superputeri ale sale: rapiditatea cu care ovăzul poate îmbunătăți/reduce nivelul colesterolului rău (LDL) din sânge.

Alimentul care reduce colesterolul în doar 48 de ore. Efectele sunt extrem de rapide/ sursă foto: freepik.com

Alimentul minune care ajută la reducerea colesterolului

Consumul de ovăz – și nimic altceva – timp de două zile consecutive poate avea beneficii durabile pentru sănătatea metabolică. În timpul digestiei, o parte din alimentele pe care le consumăm sunt descompuse de microbii din intestin. Acești microorganisme intestinale eliberează substanțe chimice care pot pătrunde în fluxul sanguin și pot avea efecte benefice sau nocive, în funcție de alimentele consumate și de tulpina microbiană,conform unui studiu din 2026 a examinat efectele consumului de ovăz asupra sănătății a 68 de persoane cu afecțiuni care includ hipertensiune arterială, glicemie crescută, exces de grăsime corporală și niveluri anormale de colesterol sau trigliceride, care cresc riscul de boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet de tip 2.

Ovăzul este bogat în fibre solubile — în special beta-glucan — care conferă fulgilor de ovăz textura gelatinoasă atunci când sunt fierți. Aceste fibre încetinesc digestia, îmbunătățind absorbția nutrienților și favorizând senzația de sațietate. La rândul său, digestia mai lentă ajută la stabilizarea glicemiei și reduce creșterile bruște ale colesterolului după mese.

Ovăzul hrănește și bacteriile benefice din intestin, care la rândul lor produc compuși care reglează în continuare nivelurile sănătoase de colesterol. Aceste microorganisme intestinale descompun acizii biliari și generează compuși precum acizii grași cu lanț scurt, care contribuie la scăderea colesterolului LDL.

