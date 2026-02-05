Acasă » Știri » Ce salariu are un curier Sameday. Cât primește lunar fără bonusuri și sporuri

Ce salariu are un curier Sameday. Cât primește lunar fără bonusuri și sporuri

De: Alina Drăgan 05/02/2026 | 12:23
Ce salariu are un curier Sameday. Cât primește lunar fără bonusuri și sporuri
Ce salariu are un curier Sameday

Piața serviciilor de curierat din România este în continuă dezvoltare, iar angajații companiilor de profil resimt direct acest trend prin salarii competitive și beneficii diverse. Sameday, unul dintre cei mai mari operatori de curierat din țară, oferă curierilor un salariu atractiv, la care se mai pot adăuga și alte bonusuri și sporuri. Ce salariu are un curier Sameday?

Tot mai mulți sunt cei care își îndreaptă atenția către serviciile de curierat. Cererea este mare, așa că anunțurile de angajare pentru curieri s-au înmulțit. Este nevoie de personal, iar salariile și programul de muncă pare să fie unele atractive.

Ce salariu are un curier Sameday

Așa cum spuneam, pe siturile de profil, au apărut numeroase anunțuri de angajare pentru curieri, iar mulți sunt și cei care aplică, fiind atrași de programul de lucru, dar și de salarii. Compania Sameday face angajări, iar curierii de aici pot ajunge să încaseze un salariu destul de mare.

Mai exact, în România, un curier Sameday poate câștiga un salariu mediu de aproximativ 1.042 EUR net pe lună (peste 5.000 RON), conform statisticilor de la începutul anului 2026. Veniturile pot varia, ajungând la un salariu minim garantat de aproximativ 5.500 RON net/lună pentru început în zone precum București, în funcție de performanțe și program.

Ce salariu are un curier Sameday

Programul de lucru este unul flexibil, iar pe lângă salariu angajatorul oferă și bonusuri și prime. Astfel, în funcție de orele de muncă și performanțe, curierii își pot crește veniturile și pot ajunge și la câștiguri de 8.000 de lei pe lună.

„Angajez urgent șoferi categoria B pentru alimentare easybox-uri. Activitatea se desfășoară în cadrul Sameday Courier.

Beneficii: transport asigurat (mașina se lasă acasă), contract de munca, prime.

Ce vei face: alimentare easybox-uri, se livrează colete mici/medii.

Cerințe: seriozitate, motivare, implicare și responsabilitate, permis de conducere categoria B, cazier judiciar curat.

Experiența în distribuție sau curierat reprezintă un avantaj. Program flexibil 8h/10 pe zi, 2 încărcări marfa”, se arată în anunțul de angajare.

Sameday este unul dintre cei mai mari operatori de curierat din țară, operând o rețea extinsă de peste 7.200 de lockere easybox în România, Ungaria și Bulgaria. Cu peste 18 ani de experiență, compania pune accent pe livrarea rapidă, tehnologie digitală avansată și o infrastructură logistică modernă, deservind atât clienți e-commerce, cât și persoane fizice prin servicii.

Salariu curier Glovo 2026. Cât încasează în fiecare lună în funcție de orele lucrate

Ce salariu are un curier la Fan Courier. Cât câștigă lunar fără tips-uri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg
Știri
Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg
A murit Victor Kapra! E doliu în presa din România
Știri
A murit Victor Kapra! E doliu în presa din România
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat vedeta
Gandul.ro
Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Adevarul
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Digi 24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și...
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
Digi24
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii...
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Cel mai bun film din toate timpurile, în opinia actorului Kurt Russell: „Nu poate fi îmbunătățit”
go4it.ro
Cel mai bun film din toate timpurile, în opinia actorului Kurt Russell: „Nu poate fi...
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat vedeta
Gandul.ro
Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat vedeta
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg
Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg
A murit Victor Kapra! E doliu în presa din România
A murit Victor Kapra! E doliu în presa din România
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
Ea e românca lui Epstein! A primit cadouri și mesaje chiar înainte ca milionarul să ajungă la închisoare
Ea e românca lui Epstein! A primit cadouri și mesaje chiar înainte ca milionarul să ajungă la închisoare
Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 9 500 €. Este complet mobilată ...
Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 9 500 €. Este complet mobilată și utilată
Amendă 100.000 lei dacă faci asta în propria curte. Cum poți intra în legalitate
Amendă 100.000 lei dacă faci asta în propria curte. Cum poți intra în legalitate
Vezi toate știrile
×