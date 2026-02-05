Ce salariu are un curier Sameday. Cât primește lunar fără bonusuri și sporuri

Piața serviciilor de curierat din România este în continuă dezvoltare, iar angajații companiilor de profil resimt direct acest trend prin salarii competitive și beneficii diverse. Sameday, unul dintre cei mai mari operatori de curierat din țară, oferă curierilor un salariu atractiv, la care se mai pot adăuga și alte bonusuri și sporuri. Ce salariu are un curier Sameday?

Tot mai mulți sunt cei care își îndreaptă atenția către serviciile de curierat. Cererea este mare, așa că anunțurile de angajare pentru curieri s-au înmulțit. Este nevoie de personal, iar salariile și programul de muncă pare să fie unele atractive.

Ce salariu are un curier Sameday

Așa cum spuneam, pe siturile de profil, au apărut numeroase anunțuri de angajare pentru curieri, iar mulți sunt și cei care aplică, fiind atrași de programul de lucru, dar și de salarii. Compania Sameday face angajări, iar curierii de aici pot ajunge să încaseze un salariu destul de mare.

Mai exact, în România, un curier Sameday poate câștiga un salariu mediu de aproximativ 1.042 EUR net pe lună (peste 5.000 RON), conform statisticilor de la începutul anului 2026. Veniturile pot varia, ajungând la un salariu minim garantat de aproximativ 5.500 RON net/lună pentru început în zone precum București, în funcție de performanțe și program.

Programul de lucru este unul flexibil, iar pe lângă salariu angajatorul oferă și bonusuri și prime. Astfel, în funcție de orele de muncă și performanțe, curierii își pot crește veniturile și pot ajunge și la câștiguri de 8.000 de lei pe lună.

„Angajez urgent șoferi categoria B pentru alimentare easybox-uri. Activitatea se desfășoară în cadrul Sameday Courier. Beneficii: transport asigurat (mașina se lasă acasă), contract de munca, prime. Ce vei face: alimentare easybox-uri, se livrează colete mici/medii. Cerințe: seriozitate, motivare, implicare și responsabilitate, permis de conducere categoria B, cazier judiciar curat. Experiența în distribuție sau curierat reprezintă un avantaj. Program flexibil 8h/10 pe zi, 2 încărcări marfa”, se arată în anunțul de angajare.

Sameday este unul dintre cei mai mari operatori de curierat din țară, operând o rețea extinsă de peste 7.200 de lockere easybox în România, Ungaria și Bulgaria. Cu peste 18 ani de experiență, compania pune accent pe livrarea rapidă, tehnologie digitală avansată și o infrastructură logistică modernă, deservind atât clienți e-commerce, cât și persoane fizice prin servicii.

