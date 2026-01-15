Salariu curier Glovo 2026. Cât încasează în fiecare lună în funcție de orele lucrate

Dacă te-ai întrebat vreodată cum e să lucrezi ca livrator pentru Glovo, trebuie să știi că meseria asta aduce multă libertate, dar și responsabilitate. Curierii decid, practic, cât vor să lucreze și cât efort depun, iar venitul lor depinde direct de acest lucru. Este un job flexibil, de tip freelance sau PFA, potrivit celor care vor să își gestioneze singuri programul și să profite de perioadele aglomerate de comenzi.

Tot mai multe persoane aleg să lucreze ca livrator pentru Glovo, inclusiv cei veniți din alte țări, atrași de flexibilitatea meseriei și de posibilitatea de a-și crește venitul în funcție de efortul depus. Pentru mulți, acest job reprezintă o oportunitate de a câștiga rapid și corect, fără să fie nevoie de experiență anterioară sau de un program fix.

În 2026, câștigurile unui curier Glovo în România variază semnificativ, în funcție de mai mulți factori, precum orașul în care activează, numărul de ore lucrate și frecvența comenzilor. Estimările indică un venit lunar între 6.000 și 10.000 lei, cu valori medii raportate la aproximativ 1.476 EUR/lună (echivalentul a peste 7.300 lei, în funcție de cursul valutar). Statisticile salariale disponibile la 14 ianuarie 2026 arată că un poate avea un salariu anual de aproximativ 17.712 EUR.

Astfel, în marile orașe precum București sau Timișoara, unde cererea de livrări este mai mare, un curier poate ajunge la câștiguri apropiate de limita superioară a intervalului. În schimb, în orașele mai mici sau în perioadele cu mai puține comenzi, venitul lunar poate fi mai aproape de pragul minim.

Pe lângă venitul propriu-zis, meseria de curier Glovo aduce și avantajul de a fi mereu în mișcare și de a descoperi orașul dintr-o perspectivă diferită. Nu ai un birou fix și nu stai blocat între patru pereți, ceea ce face acest job potrivit pentru cei care preferă activitatea fizică și independența. Totodată, poți să îți organizezi singur programul: dacă ai timp liber dimineața sau seara, poți să-l transformi în ore de lucru, iar câștigul tău va reflecta direct cât de implicat ești.

CITTEȘTE ȘI: Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan a făcut anunțul

Salariu educatoare 2026. Cât câștigă în fiecare lună în funcție de experiență