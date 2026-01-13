Acasă » Știri » Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan a făcut anunțul

De: Irina Vlad 13/01/2026 | 22:30
Guvernul României lansează un nou proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare la o anumită categorie de seniori din România. Care sunt, de fapt, angajații vizați?

În ședința de Guvern de luni, 12 ianuarie 2026, coaliția PSD-PNL-USR- UDMR a pus pe masa de dezbateri un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în cazul angajaților din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP.

Pentru a reduce economia bugetară și fără să taie cu 10% fondul de salarii din instituțiile publice, dar și pentru a nu exista disponibilizări de personal, reprezentanții Ministerului de Interne, SRI și SPP vor crește vârsta de pensionare pentru angajați. În prezent, vârsta de pensionare este de 48 de ani

De asemenea, Ilie Bolojan dorește ca proiectul de lege prin care se crește vârsta de pensinonare în MAI, MApN, SRI și SPPsă fie gata la sfârșitul săptămânii viitoare, însă Radu Miruță, ministrul Apărări a declarat că în acest moment au loc simulări pentru a vedea la ce vârstă ar urma să se pensioneze angajații acestor insituții pentru a reduce cheltuielile cu 10%.

„Lucrăm la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare.

Este valabil și pentru structurile SRI și SPP. Trebuie să aducem proiectul de lege pe masa guvernului la finalul săptămânii viitoare în care să crească vârsta de pensionare. Se fac niște simulări… Cam cât trebuie să crești vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%?”, a spue Radu Miruță, ministrul Apărării.

