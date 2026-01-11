Taxă cumpărare apartament 2026. Cât trebuie să plătești pentru o locuință de 100.000 de euro

Achiziția unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante investiții financiare, iar în 2026, cumpărarea unui apartament vine la pachet cu o serie de taxe și costuri obligatorii, pe lângă prețul efectiv al imobilului. Mulți români se întreabă cât trebuie să scoată din buzunar pentru a deveni proprietari și care sunt cheltuielile reale implicate într-o astfel de tranzacție. În funcție de valoarea locuinței și de durata deținerii acesteia de către vânzător, sumele pot varia semnificativ, motiv pentru care este important să cunoști toate detaliile înainte de semnarea actelor.

Impozitul pe venitul din vânzare este suportat de vânzător, iar acesta este de 3% din valoarea tranzacției, dacă apartamentul a fost deținut mai puțin de 3 ani, respectiv 1%, dacă proprietatea a fost deținută mai mult de 3 ani. Există însă o excepție importantă: dacă vânzarea este prima realizată în 2026 și câștigul anual nu depășește 200 de lei, tranzacția poate fi neimpozabilă, conform pragurilor legale.

De cealaltă parte, cumpărătorul este cel care suportă, de regulă, taxele notariale. Onorariul notarului variază între 0,5% și 2% din valoarea tranzacției, în funcție de complexitatea actelor și de grila notarială, dar nu poate fi sub un anumit minim stabilit prin lege.

Astfel că pentru un apartament de 100.000 de euro, onorariul notarial poate ajunge, în medie, între 500 și 2.000 de euro. În exemplul pe care l-am oferit, se poate observa că suma de plătit ajunge să fie de 6,758 de lei, iar intabularea vânzării de 763 pentru o persoană fizică.

La acestea se adaugă costul extrasului de Carte Funciară, care este de 40 de lei în regim normal sau 200 de lei în regim de urgență. Un alt cost important este taxa de intabulare, plătită către OCPI, care se situează între 0,15% și 0,5% din valoarea imobilului, adică între 150 și 500 de euro pentru o locuință de 100.000 de euro.

