Metoda simplă de slăbit recomandată de Mihaela Bilic: lasă ”complexul motor migrant” să funcționeze

Reputatul medic nutriționist Mihaela Bilic, într-o intervenție pe pagina sa de socializare, a dat sfaturi românilor despre cum să slăbească după mesele de Paște, dar acest mod de a relaționa cu mâncarea poate fi folosit oricând cu succes. Medicul ne lămurește asupra unui fenomen ce are loc în corp și care ne ajută să dăm jos kilogramele în plus.

Cum trebuie să mâncăm pentru a slăbi?

Mihaela Bilic nu doar că ne aduce aminte de o regulă cunoscută de toată lumea, aceea de a mânca rar și de a face pauze între mese, ea ne și explică exact ce se întâmplă în corpul nostru atunci când organismul are timp la dispoziție. Avantajele mâncatului mai rar nu sunt de neglijat, cel mai important fiind acela că glicemia rămâne constantă iar descărcările de insulină sunt inexistente, acest lucru permițând o slăbire mai ușoară:

„Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar, senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor.”

Medicul nutriționist continuă și face o comparație interesantă între procesele de digestie și un ciclu complet al unei mașini de spălat. Mihaela Bilic susține că mâncatul mai rar este mai sănătos, criticând gustările dintre mese. Medicul afirmă că o pauză de 4-5 ore îi este necesară organismului pentru a face o curățenie generală în tubul digestiv:

„Să mănânci rar e și sănătos, o pauză alimentară de 4-5 ore permite organismului să facă curățenie generală în tubul digestiv. Fără gustările dintre mese, procesele de digestie se desfășoară până la capăt, ca un ciclu complet de la mașina de spălat.”

Ce este fenomenul „complex motor migrant”?

Nutriționista Mihaela Bilic explică pe larg un fenomen numit ”complex motor migrant”, o undă puternică ce mătură resturile de mâncare din stomac și intestin. Curățenia este principiul de bază al intestinului: acesta, ca o gospodină harnică, pornește la fiecare 2 ore un program de auto-curățare pentru a elimina rezidurile alimentare sau bacteriile.

„Fenomenul se numește “complex motor migrant” și este o undă puternică de contracție ce mătură toate resturile de mâncare din stomac și intestin. Gândiți-vă la intestinul vostru ca la un maniac al curățeniei: la 2 ore după masă el declanșează un program de auto-curățare, ce are rolul de a elimina reziduurile alimentare, bacteriile și mirosurile.”

Mai departe, medicul explică pericolul pe care aceste gustări dintre mese îl reprezintă pentru acest program de auto-curățare, fiind și motivul pentru care acumulăm kilograme în plus. Mâncând constant, ciclul natural al organismului se întrerupe.

„Dacă noi ronțăim un covrigel, acest program se întrerupe și ciclurile de auto-curățare devin din ce în ce mai rare. Complexul motor migrant este un proces natural ce are loc de câteva ori pe zi și face parte din sistemul Detox cu care este dotat organismul cu condiția să-l lăsăm să-și facă treaba.”

