Acasă » Știri » Metoda simplă de slăbit recomandată de Mihaela Bilic: lasă ”complexul motor migrant” să funcționeze

Metoda simplă de slăbit recomandată de Mihaela Bilic: lasă ”complexul motor migrant” să funcționeze

De: Paul Hangerli 17/04/2026 | 05:40
Metoda simplă de slăbit recomandată de Mihaela Bilic: lasă ”complexul motor migrant” să funcționeze
Mihaela Bilic, sursa- colaj CANCAN.RO

Reputatul medic nutriționist Mihaela Bilic, într-o intervenție pe pagina sa de socializare, a dat sfaturi românilor despre cum să slăbească după mesele de Paște, dar acest mod de a relaționa cu mâncarea poate fi folosit oricând cu succes. Medicul ne lămurește asupra unui fenomen ce are loc în corp și care ne ajută să dăm jos kilogramele în plus.

Cum trebuie să mâncăm pentru a slăbi?

Mihaela Bilic nu doar că ne aduce aminte de o regulă cunoscută de toată lumea, aceea de a mânca rar și de a face pauze între mese, ea ne și explică exact ce se întâmplă în corpul nostru atunci când organismul are timp la dispoziție. Avantajele mâncatului mai rar nu sunt de neglijat, cel mai important fiind acela că glicemia rămâne constantă iar descărcările de insulină sunt inexistente, acest lucru permițând o slăbire mai ușoară:

„Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar, senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor.”

Medicul nutriționist continuă și face o comparație interesantă între procesele de digestie și un ciclu complet al unei mașini de spălat. Mihaela Bilic susține că mâncatul mai rar este mai sănătos, criticând gustările dintre mese. Medicul afirmă că o pauză de 4-5 ore îi este necesară organismului pentru a face o curățenie generală în tubul digestiv:

„Să mănânci rar e și sănătos, o pauză alimentară de 4-5 ore permite organismului să facă curățenie generală în tubul digestiv. Fără gustările dintre mese, procesele de digestie se desfășoară până la capăt, ca un ciclu complet de la mașina de spălat.”

Ce este fenomenul „complex motor migrant”?

Nutriționista Mihaela Bilic explică pe larg un fenomen numit ”complex motor migrant”, o undă puternică ce mătură resturile de mâncare din stomac și intestin. Curățenia este principiul de bază al intestinului: acesta, ca o gospodină harnică, pornește la fiecare 2 ore un program de auto-curățare pentru a elimina rezidurile alimentare sau bacteriile.

„Fenomenul se numește “complex motor migrant” și este o undă puternică de contracție ce mătură toate resturile de mâncare din stomac și intestin. Gândiți-vă la intestinul vostru ca la un maniac al curățeniei: la 2 ore după masă el declanșează un program de auto-curățare, ce are rolul de a elimina reziduurile alimentare, bacteriile și mirosurile.”

Mai departe, medicul explică pericolul pe care aceste gustări dintre mese îl reprezintă pentru acest program de auto-curățare, fiind și motivul pentru care acumulăm kilograme în plus. Mâncând constant, ciclul natural al organismului se întrerupe.

„Dacă noi ronțăim un covrigel, acest program se întrerupe și ciclurile de auto-curățare devin din ce în ce mai rare. Complexul motor migrant este un proces natural ce are loc de câteva ori pe zi și face parte din sistemul Detox cu care este dotat organismul cu condiția să-l lăsăm să-și facă treaba.”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie
Știri
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26…
Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. Cine va moșteni averea de 7 milioane de euro?
Știri
Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. Cine va moșteni…
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie,...
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii
Gandul.ro
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor. A intrat cu mașina într-un tren de pasageri
Adevarul
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor....
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii
Gandul.ro
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, ...
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie
Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. ...
Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. Cine va moșteni averea de 7 milioane de euro?
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe ...
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești cu Iisusul digital
Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea ...
Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea Survivor. Ce data este în calendarul din tribul Războinicilor
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă ...
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în fiecare zi”
Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și ...
Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și textură plăcută
Vezi toate știrile