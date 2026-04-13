Sfat de aur de la medicul Doru Negru după perioada de post: greșeala pe care o fac mulți românii la masa de Paște

De: Paul Hangerli 13/04/2026 | 06:40
Doru Negru ne spune cum să trecem de la Post la Masa Pascală, sursa- colaj CANCAN.RO

După postul îndelungat de dinainte de Paște, urmează masa de sărbătoare, mai bine spus mesele de sărbătoare. O mare problemă pentru sănătatea românilor este saltul bursc de la restricțiile postului la beșugul mesei de sărbătoare. În fața exceselor alimentare organismul cedează uneori. Medicul Doru Negru ne învață cum să revenim treptat la o dietă normală.

Medicul Doru Negru, se întreabă retoric și îi întreabă pe români, o întrebare fundamentală. Întrebarea la care dacă găsim răspuns, putem găsi și soluția la moderarea comportamentului alimentar de sărbători. Cine ne obligă să mâncăm?

Greșeala pe care o fac mulți românii la masa de Paște

De obicei rudele, prietenii, cei care ne invită la masă. Avem în acest caz de-a face cu un gest psiho-emoțional dar care ajunge să ne dăuneze. Medicul atrage atenția și asupra componentei spirituale care ajunge să fie neglijată, spunând că sărbătorile au ajuns să nu mai fie neapărat legate de religie sau partea spirituală ci sunt transformate în sărbători ale burții:

”Cine ne obligă să mâncăm? Ținem post, foarte bine! Vine sărbătoarea, păi noi am transformat sărbătoarea sufletului în sărbătoarea burții. Nimeni nu mai ştie de Înviere. Toţi ştim că tăiem mielul şi umplem mațul cu mâncare bună. De ce?”

Doru Negru ne mai dă un sfat bun pentru sărbători, mesele de sărbători dar și în restul anului. Acesta îi sfătuiește pe români să învețe să spună nu, mai ales că nu ne obligă nimeni să mâncăm cât mai mult:

”Nu te obligă nimeni. Dacă toată lumea face multă mâncare, nu înseamnă că trebuie să mâncăm cât mai mult. ”

Ce să mâncăm la mesele de Paște după post

Medicul Doru Negru abordează subiectul mai în detaliu, venind cu o soluție simplă și pe placul multor români. Întrebat fiind ce se poate mânca la masa de Paște astfel încât să nu ne crească glicemia, colosterolul sau burta, răspunsul medicului este generos și simplu dar strict în același timp. Putem mânca orice, dar nu în orice cantitate!

Moderația este cheia comportamentului la masa Pascală, comportament ce ne poate feri de probleme medicale, și vine cu o ecuație simplă: dacă nu ”am alergat mai mult”, nu putem mânca mai mult.

”Toţi mă-ntreabă: ce să mănânc să nu-mi crească burta, glicemia, colesterolul? Şi eu atunci le spun: poţi mânca orice. Ce bucurie! Mă întreabă: ce? Nu ce, cât? Păi m-am îngrăşat. De ce te-ai îngrăşat? A fost Paştele. De Paşte, ai alergat mai mult? Nu. Atunci de ce ai mâncat? Trebuie să mâncăm cumpătat, puţin.”

CITEȘTE ȘI: Medicul nutriționist Mihaela Bilic, despre riscurile consumului de drob, ”cozonacul” din carne, preparatul ce nu lipsește de la masa de Paște

Coaste de miel ca pe Muntele Athos. Rețeta mediteraneană perfectă pentru masa luminată de Paște

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc. Din nou împreună, de dragul copiilor
Știri
Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc. Din nou împreună, de…
Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, de fapt
Știri
Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, de fapt
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Mediafax
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele...
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova. „Alexandra s-a trezit în Iad. Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare”
Gandul.ro
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului...
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra...
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Mediafax
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa la azil: „Îl scapă și de datorii!”
Click.ro
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Digi24
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
go4it.ro
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova. „Alexandra s-a trezit în Iad. Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare”
Gandul.ro
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Bulă, Paștele și vecinul de la 4
BANC | Bulă, Paștele și vecinul de la 4
Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc. Din nou împreună, ...
Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc. Din nou împreună, de dragul copiilor
Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, ...
Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, de fapt
Valentin Sanfira îi dă peste nas Codruței Filip, după ce și-a făcut iubită: ”Am găsit ceva ...
Valentin Sanfira îi dă peste nas Codruței Filip, după ce și-a făcut iubită: ”Am găsit ceva mai valoros”
Miel kleftiko la tine acasă, preparatul haiducilor greci care transformă a doua zi de Paște într-un ...
Miel kleftiko la tine acasă, preparatul haiducilor greci care transformă a doua zi de Paște într-un festin
Unde a sărbătorit Crina Marin împreună cu mijlocașul naționalei noaptea de Înviere. Află ce geantă, ...
Unde a sărbătorit Crina Marin împreună cu mijlocașul naționalei noaptea de Înviere. Află ce geantă, ceas, bijuterii și pantofi a purtat
Vezi toate știrile