Coaste de miel ca pe Muntele Athos. Rețeta mediteraneană perfectă pentru masa luminată de Paște

De: Paul Hangerli 11/04/2026 | 08:30
Coaste de miel ca pe muntele Athos, sursa-captură social media The Mediteranean Dish

Fragede, aromate și ușor de pregătit, aceste coaste de miel inspirate din bucătăria călugărilor de pe Muntele Athos sunt perfecte pentru masa de Paște. O rețetă simplă, ideală pentru cei care, după un post lung, vor să reintroducă treptat carnea în alimentație, cu gust, echilibru și liniște.

„Suzy aici! Gust de Mediterană, direct la tine acasă!”

Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, la intrarea nordică a Canalului Suez, doar la câteva vâsle cu barca de Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina și Israel.

Dragii mei, vă spun din suflet: Paște fericit tuturor!

Astăzi gătim împreună un preparat cu suflet, inspirat din liniștea și lumina Muntelui Athos. Acolo unde mesele sunt simple, dar pline de har, iar mâncarea nu  hrană și binecuvântare.

După un post lung și anevoios, în care ne-am curățat trupul și sufletul, masa de Paște este momentul în care ne adunăm cu toții, familie, prieteni, cu bucurie și recunoștință. Această rețetă este exact ce trebuie: ușoară, aromată și blândă cu organismul.

Ingrediente pentru coaste de miel fragede și aromate

Pentru marinada de usturoi și ierburi:

10 căței de usturoi
¼ cană ulei de măsline extravirgin
1 cană pătrunjel proaspăt (ușor îndesat)
2 lingurițe rozmarin uscat
½ linguriță fulgi de ardei iute

Pentru carne:

2 bucăți carre de miel
sare
piper negru proaspăt măcinat

Pregătirea coastelor de miel, sursa-captură social media The Mediterranean Dish

 

Marinada, sufletul preparatului

Într-un blender sau cu ajutorul unui cuțit, zdrobești bine cei 10 căței de usturoi. Adaugi pătrunjelul proaspăt, rozmarinul uscat și fulgii de ardei iute, apoi torni uleiul de măsline.

Mixezi sau toci totul până obții o pastă aromată, ușor grosieră. Nu trebuie să fie fină, această textură va crea o crustă delicioasă pe carne.

Pregătirea cărnii

Scoți coastele de miel din frigider cu aproximativ 20–30 de minute înainte de gătire, pentru a ajunge la temperatura camerei. Le condimentezi bine cu sare și piper pe toate părțile, apoi le masezi cu marinada pregătită, păstrând puțin din aceasta pentru final.

Lasă carnea la marinat cel puțin 30–60 de minute, iar dacă ai timp, chiar 2–3 ore pentru un gust mai intens.

Rumenirea este secretul crustei perfecte

Încingi o tigaie și, fără a adăuga mult ulei, rumenești coastele de miel câte 2–3 minute pe fiecare parte, până capătă o crustă aurie.

Acest pas este foarte important: prăjirea sigilează sucurile în interior și oferă acel gust intens, specific bucătăriei mediteraneene.

Coacerea la cuptor

Preîncălzești cuptorul la 190°C și așezi carnea într-o tavă. Întinzi deasupra restul de marinadă și introduci tava în cuptor.

Coace aproximativ 15–20 de minute pentru un rezultat în sânge, cu interior ușor roz, sau 20–25 de minute dacă preferi carnea mai bine făcută.

După ce scoți tava din cuptor, lasă carnea să se odihnească 5–10 minute înainte de tăiere.

Momentul mult așteptat, savurarea coastelor

Taie coastele între os, obținând cotlete individuale fragede și suculente. Le poți servi alături de o salată proaspătă, legume la grătar sau cartofi copți.

Pentru un plus de savoare, stropește la final cu puțin ulei de măsline și câteva picături de lămâie sau adaugă un strop de vin alb în tavă în timpul coacerii.

Dragii mei, aceasta este o rețetă simplă, dar plină de suflet, exact așa cum se gătește în locurile unde liniștea și credința dau gust fiecărei mese.

Poftă bună, Paște fericit și să aveți o masă plină de bucurie, lumină și oameni dragi!

Tags:

Recomandarea video

