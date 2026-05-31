Mărturia pilotului care l-a salvat pe Michael Schumacher, la 12 ani de la tragedie: ”Ce am văzut m-a șocat”

Michael Schumacher a avut un accident teribil la schi în Franța. Pilotul care l-a salvat face pentru prima dată mărturisiri uluitoare. El spune că nu a uitat misiunea complexă nici în prezent, la 12 ani de la evenimentul nefericit.

Michael Schumacher este unul dintre cei mai cunoscuți piloți Formula 1. Acesta a avut un accident teribil pe 29 decembrie 2013, în stațiunea Meribel din Franța. Bărbatul schia în afara zonei sigure, atunci când s-a dezechilibrat și a fost lovit de o stâncă cu zăpadă. Fostul pilot a fost proiectat în aer, iar în ciuda faptului că purta cască de protecție a fost rănit grav la cap. Pilotul elicopterului care a ajuns la fața locului a făcut pentru prima dată dezvăluiri neașteptate.

Ce spune pilotul salvator despre Michael Schumacher

La 12 ani de la accident, pilotul elicopterului care l-a văzut prima dată pe Michael Schumacher după tragedie vorbește despre misiune într-un interviu acordat publicației franceze L’Equipe. Acesta spune că atunci când a aflat că este vorba de fostul șofer de curse nu i-a venit să creadă că s-a accidentat. Yannick Dainese și-a dat seama că este o situație gravă atunci când li s-a interzis jurnaliștilor să îl însoțească.

Un salvator a coborât din elicopter împreună cu medicul și mi-a spus: «Mergem la Schumacher!» La început am crezut că glumește. Dar când comandantul ne-a ordonat să ne scoatem microfoanele și camerele GoPro și să interzicem accesul jurnaliștilor, am înțeles că era adevărat”, a declarat pilotul elicopterului, pentru ziarul francez L’Équipe.

Salvatorul nu era fan Formula 1, însă îl cunoștea pe Michael Schumacher. El a rememorat momentele în care a văzut mulțimea de oameni care au mers în curtea spitalului în care era internat. De asemenea, motivul pentru care Yannick Dainese nu a vorbit până acum despre acest subiect este că și-a dorit să îl respecte pe Michael și familia lui.

La nivel subconștient, presiunea exista pentru că știam că era venerat ca un zeu. Dar pentru mine era pur și simplu încă o persoană grav rănită (…) Ceea ce am văzut m-a șocat. Erau atât de multe autobuze, steaguri roșii și oameni peste tot, încât curtea spitalului fusese transformată într-un circuit de Formula 1. Era incredibil, a mai spus el.

VEZI ȘI: Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat

Fostul manager al lui Michael Schumacher trece prin momente grele. Germanul a fost atacat în propria casă