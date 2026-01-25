Acasă » Știri » Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat

De: Simona Tudorache 25/01/2026 | 20:51
Michael Schumacher, fostul mare campion de Formula 1 / Foto: Facebook

După ani de tăcere, apar primele informații despre Michael Schumacher și veștile sunt îmbucurătoare. În urmă cu 12 ani, campionul a avut un grav accident pe pârtia Meribel din Alpii Francezi și viața i s-a schimbat radical.

Schumacher a suferit atunci un traumatism cranio-cerebral și a fost transportat cu elicopterul la spital, unde a petrecut șase luni într-o comă indusă medical. Soția sa, Corinna, a limitat de atunci, în mod intenționat, informațiile publicate despre partenerul său de viață. Acum s-a aflat că Michael nu mai este complet imobilizat la pat. Surse apropiate familiei susțin că acesta se poate deplasa prin casă cu ajutorul unui scaun cu rotile și al asistentelor.

Schumacher nu a mai fost văzut în public de peste un deceniu și este în prezent îngrijit într-o vilă imensă din Las Brisas, Mallorca, despre care se spune că valorează 30 de milioane de lire sterline. Însă jurnaliștii de la Daily Mail susțin că nu mai este imobilizat la pat și se poate deplasa prin casă, deși doar într-un scaun cu rotile și cu ajutorul unei echipe de medici, asistente și terapeuți. Fostul campion de Formula 1, în vârstă de 57 de ani, primește îngrijiri medicale tot timpul. Se spune că un astfel de tratament costă familia Schumacher zeci de mii de lire sterline pe săptămână.

Michael Schumacher/ Sursa foto: Profimedia

Cine în vizitează frecvent pe Michael Schumacher

Foarte puțini vizitatori au voie să intre în casa lui Schumacher, fie că se află pe proprietatea sa din Mallorca, fie la reședința principală din Gland, Elveția. O persoană căreia i s-a permis accesul este fostul director al echipei Ferrari, Jean Todt. Todt a dezvăluit acum un an că încă se vede „regulat” cu fostul său coleg de la Ferrari. Se spune că cei doi urmăresc împreună cursele de Formula 1.

„Familia a decis să nu răspundă la întrebarea despre sănătatea lui Schumacher, o alegere pe care o respect. Îl văd regulat și cu multă dragoste, pe el și familia lui. Legătura noastră merge dincolo de munca din trecut. Face parte din viața mea, care astăzi este foarte departe de Formula 1”, a spus el.

Nu este clar dacă Schumacher, în ciuda faptului că este conștient, știe sau nu ce se întâmplă în jurul său. „Nu poți fi sigur dacă înțelege totul. Senzația este că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul său, dar probabil nu pe toate” , spune o sursă anonimă.

