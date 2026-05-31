Orașul din România unde soții care voiau să divorțeze erau închiși. Cum arată "închisoarea matrimonială"

De: Denisa Crăciun 31/05/2026 | 12:01
O căsuță simplă din satul Biertan, de lângă Sibiu, care pare obișnuită, are un trecut neașteptat. Pe vremuri, era o biserică fortificată și era cunoscută drept „închisoarea matrimonială”. Aici erau închiși soții care voiau să se separe, însă metoda a fost atât de eficientă, încât timp de 300 de ani a existat un singur divorț.

În urmă cu ani de zile, în satul Biertan s-a înregistrat un singur divorț. Motivul principal este că a existat o „închisoare matrimonială”, acolo unde erau trimise cuplurile care nu se mai înțelegeau și cereau separare. Aceștia erau nevoiți să stea împreună într-o singură cameră și să își rezolve problemele. Mai mult decât atât, oamenii își doresc să practice procedura și astăzi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO.

Închisoare matrimonială/ sursa foto: facebook
Închisoarea matrimonială din Sibiu

Biertan este unul dintre zecile de sate din Transilvania care se bucură în prezent de o biserică fortificată. Ele au fost construite în XIII-XVI și aveau rolul de a se apăra de invaziile de la acea vreme. În prezent, o biserică ridicată pe vârful unui deal din sat are o poveste neașteptată. În incintă se găsește o singură cameră, întunecată.

Aici, cuplurile care voiau să divorțeze vorbeau cu preotul și îi închideau în biserică. Episcopul îi ținea în închisoare timp de patru sau șase săptămâni, pentru a-și rezolva problemele. Cei doi soți trebuiau să împartă totul: aveau o singură pernă, o singură pătură, o singură lingură și o singură farfurie. În acea perioadă, divorțul era acceptat doar în anumite situații. Din acest motiv, au apelat la procedura de împăcare. În cazul unui divorț, bărbatul trebuia să plătească fostei soții jumătate din veniturile lui, iar dacă se căsătorea din nou, cea de-a doua soție nu mai avea dreptul la nimic altceva.

Motivul pentru a rămâne împreună nu era neapărat dragostea. Motivele erau munca și supraviețuirea. Dacă un cuplu era închis timp de șase săptămâni, era foarte greu pentru soți să aibă suficientă mâncare în anul următor, așa că exista o presiune pentru a ieși și pentru a continua să lucreze împreună”, explică pentru BBC Ulf Ziegler, actualul preot din Biertan.

De asemenea, în prezent, biserica este muzeu, însă Ziegler, actual preot că mulți oameni trimit cereri pentru a-și rezolva problemele astfel.

Grație acestei clădiri binecuvântate, în cei 300 de ani în care Biertan a avut scaunul episcopal am avut un singur divorț, transmite Ziegler.

