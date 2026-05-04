A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție

Soția lui Mike Vrabel pare că este pregătită să-l ierte pe antrenorul celor de la New England Patriots, după ce a izbucnit scandalul cu Dianna Russini. Dar i-a impus o singură condiție antrenorului Mike Vrabel. Află mai multe detalii despre cel mai nou scandal internațional!

Este scandal mare în Boston, după ce antrenorul echipei de fotbal american New England Patriots a fost surprins în imagini compromițătoare cu Dianna Russini, o jurnalistă sportivă. Fanii sunt furioși, dar soția pare că se calmează!

Jen amână divorțul de Mike Vrabel?

Se pare că viața personală a antrenorului din NFL nu este deloc liniștită. După ce Mike Vrabel și Dianna Russini au fost surprinși împreună, soția lui a reacționat dur. Dar, potrivit ultimelor informații publicate de hindustantimes.com, Jen Vrabel este dispusă să renunțe la divorț, dar cu o singură condiție.

Potrivit lui Robert Littal de la BlackSportsOnline, Jen i-a cerut lui Mike „să demonstreze o schimbare reală prin consiliere și să acorde prioritate familiei”.

„Vrabel a fost o vedetă la Ohio State, a jucat 14 ani în NFL și are 3 titluri, iar acum este antrenor principal în ligă. În opinia mea, nu este prima dată când Jen trece prin astfel de situații, doar că de data aceasta totul a devenit public”, a scris Littal.

Afirmațiile mai sus menționate nu au fost comentate oficial de familia Vrabel.

Mike Vrabel a încercat să își înduplece soția

Se pare că cei doi soți au călătorit recent împreună în Park City, în statul Utah, în perioada draftului NFL. Potrivit presei internaționale, au încercat să își rezolve situația departe de ochii publicului.

Cuplul ar fi stat la un hotel de lux și au ieșit la cină, unde au avut o discuție calmă. Martorii care i-au văzut pe cei doi susțin că Jen și Mike au fost civilizați, potrivit sursei citate. După escapadă, Vrabel și-a reluat activitatea la Patriots.

Patriots îl susține pe Mike Vrabel

După scandalul izbucnit cu Dianna Russini, organizația Patriots și-a arătat susținerea pentru antrenorul Mike Vrabel. Drake Maye și-a exprimat public sprijinul pentru acesta.

„Știm că trece prin niște lucruri în afara terenului și a fotbalului, dar suntem aici pentru el și știu că va reveni”, a declarat Maye.

După ce scandalul a izbucnit, Vrabel s-a retras temporar din activitățile echipei. Dar este posibil ca scandalul să nu se aplaneze atât de repede! Comentatorul sportiv Kelvin Washington a sugerat că ar putea apărea noi informații în zilele următoare.

„Cred că vor mai apărea lucruri. Pentru că cineva ar putea spune: «Nu voiam să fac public asta, dar acum că s-a aflat, lasă să spun și eu». Cred că situația va continua să se desfășoare”, a spus acesta.

