Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție

A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 08:10
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție
Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție. Sursa foto: Shutterstock

Soția lui Mike Vrabel pare că este pregătită să-l ierte pe antrenorul celor de la New England Patriots, după ce a izbucnit scandalul cu Dianna Russini. Dar i-a impus o singură condiție antrenorului Mike Vrabel. Află mai multe detalii despre cel mai nou scandal internațional!

Este scandal mare în Boston, după ce antrenorul echipei de fotbal american New England Patriots a fost surprins în imagini compromițătoare cu Dianna Russini, o jurnalistă sportivă. Fanii sunt furioși, dar soția pare că se calmează!

Jen amână divorțul de Mike Vrabel?

Se pare că viața personală a antrenorului din NFL nu este deloc liniștită. După ce Mike Vrabel și Dianna Russini au fost surprinși împreună, soția lui a reacționat dur. Dar, potrivit ultimelor informații publicate de hindustantimes.com, Jen Vrabel este dispusă să renunțe la divorț, dar cu o singură condiție.

Potrivit lui Robert Littal de la BlackSportsOnline, Jen i-a cerut lui Mike „să demonstreze o schimbare reală prin consiliere și să acorde prioritate familiei”.

„Vrabel a fost o vedetă la Ohio State, a jucat 14 ani în NFL și are 3 titluri, iar acum este antrenor principal în ligă. În opinia mea, nu este prima dată când Jen trece prin astfel de situații, doar că de data aceasta totul a devenit public”, a scris Littal.

Afirmațiile mai sus menționate nu au fost comentate oficial de familia Vrabel.

Jen a amânat divorțul de Mike Vrabel, deși l-a prins cu altă femeie. Sursa foto: Profimedia

Mike Vrabel a încercat să își înduplece soția

Se pare că cei doi soți au călătorit recent împreună în Park City, în statul Utah, în perioada draftului NFL. Potrivit presei internaționale, au încercat să își rezolve situația departe de ochii publicului.

Cuplul ar fi stat la un hotel de lux și au ieșit la cină, unde au avut o discuție calmă. Martorii care i-au văzut pe cei doi susțin că Jen și Mike au fost civilizați, potrivit sursei citate. După escapadă, Vrabel și-a reluat activitatea la Patriots.

Patriots îl susține pe Mike Vrabel

După scandalul izbucnit cu Dianna Russini, organizația Patriots și-a arătat susținerea pentru antrenorul Mike Vrabel. Drake Maye și-a exprimat public sprijinul pentru acesta.

„Știm că trece prin niște lucruri în afara terenului și a fotbalului, dar suntem aici pentru el și știu că va reveni”, a declarat Maye.

După ce scandalul a izbucnit, Vrabel s-a retras temporar din activitățile echipei. Dar este posibil ca scandalul să nu se aplaneze atât de repede! Comentatorul sportiv Kelvin Washington a sugerat că ar putea apărea noi informații în zilele următoare.

„Cred că vor mai apărea lucruri. Pentru că cineva ar putea spune: «Nu voiam să fac public asta, dar acum că s-a aflat, lasă să spun și eu». Cred că situația va continua să se desfășoare”, a spus acesta.

CITEȘTE ȘI:

Ioana și Ilie Năstase nu au ajuns la niciun acord! Motivul pentru care avocatul fostului tenismen a cerut amânarea divorțului: „Am fost uimită când am aflat”

Nici nu a început bine că s-a și terminat! Despărțire bruscă la Hollywood după doar câteva luni de relație

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Ținta glumelor la „Saturday Night Live”!
Showbiz internațional
Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Ținta glumelor la „Saturday Night Live”!
Este însărcinată, după 3 încercări eșuate de fertilizare in vitro! Cântăreața a făcut marele anunț
Showbiz internațional
Este însărcinată, după 3 încercări eșuate de fertilizare in vitro! Cântăreața a făcut marele anunț
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru...
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
Gandul.ro
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa...
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților
Digi 24
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în...
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul...
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor iPhone
go4it.ro
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor...
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
Gandul.ro
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de personalitate | În această poză apar 3 umbrele. Alege una dintre ele și vei afla care e scopul ...
Test de personalitate | În această poză apar 3 umbrele. Alege una dintre ele și vei afla care e scopul tău în viață, de fapt
De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul
De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă doar 16.99 lei, începând de astăzi
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă doar 16.99 lei, începând de astăzi
Decizie istorică în China. O instanță a decis că oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți ...
Decizie istorică în China. O instanță a decis că oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți cu inteligența artificială
BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?
BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?
Cum arată Mădălina Drăghici, partenera lui Radu Vâlcan din serialul „Iubire și onoare”, după ...
Cum arată Mădălina Drăghici, partenera lui Radu Vâlcan din serialul „Iubire și onoare”, după ce s-a lăsat de actorie
Vezi toate știrile