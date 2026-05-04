Decizie istorică în China. O instanță a decis că oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți cu inteligența artificială

O instanță din China a decis că firmele nu pot concedia legal angajați doar pentru a-i înlocui cu instrumente de inteligență artificială (AI) menite să reducă costurile.

Tribunalul Popular Intermediar din Hangzhou a pronunțat verdictul în timp ce judeca un caz care implica un angajat senior din sectorul tech, pe nume Zhou, care a susținut că angajatorul său a încercat să-l retrogradeze după implementarea AI, potrivit NDTV.

Zhou s-a alăturat companiei în noiembrie 2022, ca supervizor în asigurarea calității, cu un salariu lunar de 25.000 de yuani (aproximativ 3.100 de euro).

Rolul său, care presupunea optimizarea rezultatelor generate de AI și filtrarea conținutului sensibil, a fost în cele din urmă automatizat de modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM). Ca urmare, compania a încercat să-l mute pe o poziție inferioară, cu o reducere salarială de 40%, ceea ce i-ar fi scăzut venitul lunar la 15.000 de yuani (aproximativ 1.800 de euro).

Bărbatul a mers în instanță

După ce Zhou a refuzat, compania l-a concediat, invocând restructurarea organizațională și reducerea necesarului de personal. Acestuia i s-a oferit un pachet compensatoriu de 311.695 de yuani (aproximativ 39.000 de euro), însă el a solicitat o sumă mai mare prin arbitraj. Comisia de arbitraj a decis că concedierea a fost ilegală și a susținut cererea lui Zhou pentru compensații suplimentare.

Ulterior, compania tech a intentat un proces la un tribunal districtual și a făcut apel la Tribunalul Popular Intermediar din Hangzhou. Cazul s-a concentrat pe întrebarea dacă înlocuirea unui angajat cu AI poate fi considerată o „schimbare majoră a circumstanțelor obiective” conform legislației chineze a muncii.

Oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți cu AI

Instanța, însă, a decis împotriva companiei, stabilind că automatizarea prin inteligență artificială nu se încadrează ca o „schimbare majoră” a circumstanțelor. Judecătorii au arătat că firma nu a putut demonstra că era efectiv imposibil să păstreze angajatul în companie.

De asemenea, instanța a mai precizat că poziția alternativă oferită lui Zhou nu a reprezentat o propunere rezonabilă de redistribuire, ceea ce face ca încetarea contractului de muncă să fie considerată ilegală.

