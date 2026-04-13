„AI brain fry”: cum suprasolicitarea inteligenței artificiale îi epuizează pe profesioniști

Inteligența artificială promite eficiență și productivitate, dar pentru utilizatorii intensivi devine tot mai des o sursă de epuizare mentală. Un nou studiu arată că gestionarea constantă a instrumentelor AI poate duce la un fenomen numit „AI brain fry”.

Pentru mulți profesioniști, AI-ul nu mai este doar un ajutor, ci un sistem complex care trebuie monitorizat constant. De la generarea de cod până la coordonarea unor „armate” de agenți digitali, utilizatorii ajung să depună un efort cognitiv semnificativ.

Un nou tip de stres: „AI brain fry”

Consultanții de la Boston Consulting Group au definit acest fenomen drept „AI brain fry”, o stare de epuizare mentală cauzată de utilizarea excesivă a inteligenței artificiale, dincolo de limitele cognitive.

În loc să execute sarcinile manual, oamenii ajung acum să gestioneze sisteme inteligente rapide și autonome. Potrivit lui Ben Wigler, acest lucru creează un tip complet nou de presiune mentală: utilizatorii trebuie să „supravegheze” constant modelele pentru a se asigura că funcționează corect.

Această responsabilitate continuă, combinată cu volumul mare de informație, duce la oboseală accentuată, mai ales în rândul celor care folosesc AI la scară largă.

Dezvoltatorii, cei mai afectați

Programatorii se confruntă cu o provocare aparte. Deși AI-ul poate genera rapid cod, acesta necesită o verificare atentă. Uneori, codul produs de AI este mai greu de analizat decât cel scris de oameni, din cauza riscurilor de securitate sau a lipsei de transparență.

Un singur proiect poate implica zeci de mii de linii de cod generate automat, care trebuie revizuite manual. Acest proces solicitant duce la epuizare și chiar la iritabilitate, după ore lungi de concentrare intensă.

Productivitate crescută, dar cu un cost

Paradoxal, studiul realizat de Boston Consulting Group arată că, în general, nivelul de burnout a scăzut atunci când AI-ul a preluat sarcinile repetitive.

Totuși, pentru utilizatorii avansați, beneficiile vin la pachet cu un cost: presiunea de a ține pasul cu tehnologia și de a controla sisteme din ce în ce mai complexe.

Munca nu se mai termină

Un alt efect al utilizării AI este extinderea programului de lucru. Accesul la instrumente extrem de rapide îi determină pe mulți să continue munca mult peste limitele obișnuite.

Această „optimizare a productivității” poate duce la suprasolicitare, afectând echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Soluții și semne de întrebare

Specialiștii recomandă stabilirea unor limite clare privind utilizarea AI în companii și încurajează practicile de auto-îngrijire. Totuși, există scepticism cu privire la aplicarea acestor măsuri, mai ales în mediile de lucru unde performanța este prioritară.

Chiar și așa, majoritatea utilizatorilor nu resping inteligența artificială. Din contră, o consideră valoroasă, dar dificil de gestionat în exces.

CITEȘTE ȘI: ChatGPT oferă sfaturi periculoase persoanelor cu probleme psihice, avertizează psihologii

Inteligența artificială schimbă organigrama! Noul tău șef s-ar putea să nu fie om