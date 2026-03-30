Inteligența artificială schimbă organigrama! Noul tău șef s-ar putea să nu fie om

Pe măsură ce companiile încep să folosească tot mai des agenți de inteligență artificială capabili să planifice și să execute sarcini complexe, rolurile tradiționale din birouri încep să se schimbe. În tot mai multe organizații din Statele Unite și Canada, AI nu doar asistă angajații, ci ajunge să coordoneze activități și să influențeze modul în care este organizată munca, relatează Al Jazeera.

Agenții AI preiau tot mai multe sarcini

În urmă cu doar un an, inginerii companiei americane Snowflake își petreceau o parte din zi ocupându-se de sarcini repetitive: verificau panouri de control pentru a se asigura că sistemele funcționează corect sau căutau date necesare pentru analize.

Astăzi, mare parte din aceste activități sunt realizate de agenți AI. Qaiser Habib, directorul departamentului de inginerie pentru Canada al companiei, spune că aceste sisteme le permit angajaților să se concentreze pe decizii mai complexe.

Habib petrece între 20 și 30 de ore pe săptămână interacționând cu cinci agenți AI diferiți. Compania a creat astfel de sisteme pentru a verifica designul produselor sau pentru a ajuta inginerii atunci când apar probleme tehnice.

El a explicat că un inginer obișnuit lucrează zilnic cu trei sau patru agenți AI care îl ajută la proiecte de programare, sub supraveghere umană. „Nu mai trebuie să deranjezi un coleg pentru întrebări simple”, spune Habib, precizând că oamenii colaborează în continuare pentru sarcini complexe.

Spre deosebire de chatboți, agenții AI pot lua decizii, planifica activități și adapta modul de lucru în funcție de context. Ei pot folosi instrumente precum calendare, transcrieri ale întâlnirilor sau baze de date interne pentru a finaliza sarcini cu supraveghere minimă din partea oamenilor.

În unele companii, aceste sisteme nu numai că execută sarcini, ci le și distribuie angajaților. Uneori, agenții AI colaborează între ei: unul generează cod, altul verifică erorile și le corectează înainte ca un angajat să aprobe rezultatul final.

Un birou mai mic și mai automatizat

Utilizarea agenților AI transformă modul în care funcționează organizațiile, chiar și în companii care nu dezvoltă produse tehnologice. Unele firme folosesc deja inteligența artificială pentru a evalua performanța angajaților, a recomanda promovări sau chiar a identifica poziții care ar putea fi eliminate.

Schimbarea are loc într-un context în care locurile de muncă din sectorul „white-collar” dispar tot mai des, mai ales în Statele Unite. Mai multe companii au anunțat concedieri masive, iar automatizarea și inteligența artificială sunt adesea invocate drept principalele motive.

De exemplu, atunci când Amazon a anunțat planurile sale de a elimina a aproximativ 14.000 de locuri de muncă, conducerea a invocat eficiența generată de AI. Și alte companii mari, precum UPS, Target și General Motors, au făcut reduceri semnificative de personal.

Potrivit unei estimări realizate de Goldman Sachs, între 6 și 7% dintre angajații din Statele Unite și-ar putea pierde locurile de muncă din cauza adoptării pe scară largă a inteligenței artificiale. Printre profesiile cele mai expuse se numără programatorii, contabilii, auditorii, asistenții juridici sau angajații pentru relații cu clienții.

Presiune pe managementul de nivel mediu

Experții spun că transformările nu afectează doar joburile entry-level, ci și pozițiile de management intermediar. Roger Kirkness, fondatorul companiei de software AI Convictional, afirmă că instrumentele dezvoltate de firma sa pot transforma strategiile stabilite de conducere în sarcini zilnice pentru angajați. Astfel, rolurile tradiționale ale managerilor, care coordonau și distribuiau sarcini, pot fi parțial automatizate.

Totuși, specialiștii subliniază că oamenii nu devin inutili. Mai degrabă, natura muncii lor se transformă, iar angajații ajung tot mai des să supervizeze sistemele AI și să se concentreze pe strategie, creativitate și luarea deciziilor.

