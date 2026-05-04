Acasă » Știri » Sport » De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul

De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 08:30
De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul
De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Sursa foto: Instagram Story

Stupoare mare pentru fanii echipei Chindia Târgoviște. Stiven Plaza, atacantul adus cu mare fast în fotbalul românesc din Ecuador, și-a reziliat contractul cu gruparea de pe ultimul loc din play-off-ul Ligii 2. Acesta a invocat o boală neplăcută, informație confirmată și de antrenorul interimar Nicu Croitoru. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Atacantul în vârstă de 27 de ani și-a reziliat înțelegerea cu clubul român, la scurt timp după ce a fost adus aici. Acesta susține că suferă de depresie și dor de casă.

De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul

Potrivit antrenorului interimar al echipei, fotbalistul nu s-a putut adapta în România. Acesta le-a spus celor din conducere că este în depresie și vrea să plece acasă.

„A zis că e în depresie și vrea să plece acasă. Asta a fost dorința lui”, a transmis Nicu Croitoru.

Potrivit presei de profil, Stiven Plaza a avut probleme de adaptare și la celălalt club pentru care a evoluat în fotbalul românesc.

La ce echipe românești a jucat Stiven Plaza

În iarna anului 2025, Stiven Plaza a ajuns la Oțelul Galați. După 6 luni la această echipă, rezultatele sale nu au fost deloc pe placul conducerii – 3 meciuri, 0 contribuții. Apoi a plecat de la Oțelul Galați și a semnat cu Chindia Târgoviște. Aici a performat în 17 meciuri și a marcat 3 goluri.

În CV-ul său, Stiven Plaza a mai bifat echipe ca:

  • Independiente
  • Real Valladolid
  • Trabzonspor
  • NYRB II
  • Aucas
  • Guayaquil City
  • Mazatlan
  • Venados

Ce cotă are Stiven Plaza în 2026

Din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare, cota de piață i-a scăzut drastic. În prezent, este cotat la 75.000 de euro, după ce în 2019 era cotat la 2 milioane de euro.

Ilie Poenaru a plecat și el de la Chindia

Stiven Plaza nu este singurul care a ales să plece de la Chindia Târgoviște. Ilie Poenaru, în vârstă de 49 de ani, s-a despărțit de această echipă pe 10 aprilie 2026.

„Nu a fost o perioadă ușoară. Mai sunt și momente din acestea, când trebuie să petrecem timp cu familia. Este și va fi cea mai importantă pentru mine. I-am neglijat pe cei dragi, pentru că eram focusat pe ceea ce aveam de făcut la Chindia. Tot timpul este loc de mai bine, în tot ceea ce facem. Mai ales când analizăm la rece. Eu am conștiința împăcată cu ceea ce am făcut la Chindia.

Eu am intrat într-un proiect pe doi ani, iar obiectivul în acest an a fost clasarea între locurile 1-10. Și formarea unei echipe competitive, care să joace un fotbal bun. Să omogenizăm un nucleu, iar în vara anului 2026 să completăm și să facem o echipă puternică pentru noul sezon, ca să ne batem la promovare. Lucrurile s-au schimbat din mers, asta și după anumite investiții. Au venit obiective peste obiective.

Ne-am clasat în play-off, poate într-un moment în care lotul nu era pregătit pentru asta. Am forțat puțin lucrurile. Mi-a ieșit. După accederea în play-off, au fost mulți factori care au influențat. Un cumul de factori”, a spus Ilie Poenaru, pentru digisport.ro.

CITEȘTE ȘI:

Zi neagră pentru motorsport: ”Omul de Fier” Alex Zanardi moare în aceeași zi cu Ayrton Senna

Tragedie în fotbalul românesc. Tatăl unui jucător s-a stins în parcarea stadionului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Maradona, între geniu și suferință: mărturii cutremurătoare în procesul legat de moartea sa
Sport
Maradona, între geniu și suferință: mărturii cutremurătoare în procesul legat de moartea sa
Zi neagră pentru motorsport: ”Omul de Fier” Alex Zanardi moare în aceeași zi cu Ayrton Senna
Sport
Zi neagră pentru motorsport: ”Omul de Fier” Alex Zanardi moare în aceeași zi cu Ayrton Senna
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru...
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
Gandul.ro
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților
Digi 24
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în...
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul...
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor iPhone
go4it.ro
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor...
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
Gandul.ro
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor ...
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Test de personalitate | În această poză apar 3 umbrele. Alege una dintre ele și vei afla care e scopul ...
Test de personalitate | În această poză apar 3 umbrele. Alege una dintre ele și vei afla care e scopul tău în viață, de fapt
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură ...
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă doar 16.99 lei, începând de astăzi
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă doar 16.99 lei, începând de astăzi
Decizie istorică în China. O instanță a decis că oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți ...
Decizie istorică în China. O instanță a decis că oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți cu inteligența artificială
BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?
BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?
Vezi toate știrile