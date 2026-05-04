De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul

Stupoare mare pentru fanii echipei Chindia Târgoviște. Stiven Plaza, atacantul adus cu mare fast în fotbalul românesc din Ecuador, și-a reziliat contractul cu gruparea de pe ultimul loc din play-off-ul Ligii 2. Acesta a invocat o boală neplăcută, informație confirmată și de antrenorul interimar Nicu Croitoru. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Atacantul în vârstă de 27 de ani și-a reziliat înțelegerea cu clubul român, la scurt timp după ce a fost adus aici. Acesta susține că suferă de depresie și dor de casă.

De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul

Potrivit antrenorului interimar al echipei, fotbalistul nu s-a putut adapta în România. Acesta le-a spus celor din conducere că este în depresie și vrea să plece acasă.

„A zis că e în depresie și vrea să plece acasă. Asta a fost dorința lui”, a transmis Nicu Croitoru.

Potrivit presei de profil, Stiven Plaza a avut probleme de adaptare și la celălalt club pentru care a evoluat în fotbalul românesc.

La ce echipe românești a jucat Stiven Plaza

În iarna anului 2025, Stiven Plaza a ajuns la Oțelul Galați. După 6 luni la această echipă, rezultatele sale nu au fost deloc pe placul conducerii – 3 meciuri, 0 contribuții. Apoi a plecat de la Oțelul Galați și a semnat cu Chindia Târgoviște. Aici a performat în 17 meciuri și a marcat 3 goluri.

În CV-ul său, Stiven Plaza a mai bifat echipe ca:

Independiente

Real Valladolid

Trabzonspor

NYRB II

Aucas

Guayaquil City

Mazatlan

Venados

Ce cotă are Stiven Plaza în 2026

Din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare, cota de piață i-a scăzut drastic. În prezent, este cotat la 75.000 de euro, după ce în 2019 era cotat la 2 milioane de euro.

Ilie Poenaru a plecat și el de la Chindia

Stiven Plaza nu este singurul care a ales să plece de la Chindia Târgoviște. Ilie Poenaru, în vârstă de 49 de ani, s-a despărțit de această echipă pe 10 aprilie 2026.

„Nu a fost o perioadă ușoară. Mai sunt și momente din acestea, când trebuie să petrecem timp cu familia. Este și va fi cea mai importantă pentru mine. I-am neglijat pe cei dragi, pentru că eram focusat pe ceea ce aveam de făcut la Chindia. Tot timpul este loc de mai bine, în tot ceea ce facem. Mai ales când analizăm la rece. Eu am conștiința împăcată cu ceea ce am făcut la Chindia. Eu am intrat într-un proiect pe doi ani, iar obiectivul în acest an a fost clasarea între locurile 1-10. Și formarea unei echipe competitive, care să joace un fotbal bun. Să omogenizăm un nucleu, iar în vara anului 2026 să completăm și să facem o echipă puternică pentru noul sezon, ca să ne batem la promovare. Lucrurile s-au schimbat din mers, asta și după anumite investiții. Au venit obiective peste obiective. Ne-am clasat în play-off, poate într-un moment în care lotul nu era pregătit pentru asta. Am forțat puțin lucrurile. Mi-a ieșit. După accederea în play-off, au fost mulți factori care au influențat. Un cumul de factori”, a spus Ilie Poenaru, pentru digisport.ro.

